聯準會宣布降息在即！市場觀望等消息　美股4大指數近持平

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最新的零售銷售數據優於預期，緩解市場對經濟急劇放緩的擔憂，而美國聯準會（Fed）自週二（17日）展開為期兩天的貨幣政策會議，市場觀望氛圍濃厚，美股4大指數週二收盤持平。標普500指數收盤上漲0.02%，至5634.58點，先前曾觸及5670.81點的歷史高點；道瓊工業指數收盤小跌15.9點；那斯達克指數在盤中也創下了新高，收漲0.2%至17628.06點。美國商務部公布數據顯示，8月零售銷售月增0.1%，高於市場預期，這有助於讓投資者放心，顯示消費者健康狀況良好。此外，數據顯示，不包括汽車，零售額也成長了 0.1%，略低於普遍預期的0.2%，這是令人鼓舞的訊號，表明美國經濟核心仍然穩固此外，另一份報告稱，美國工業生產8月份恢復成長，且強於經濟學家的預期。聯準會即將在週三（18日）下午發佈的公告備受矚目，華爾街一致預期聯準會將在四年多以來首次下調主要利率。聯準會自週二開始為期兩天的貨幣政策會議，預計將於週三下午會議結束後宣布降息。聯準會一直將主要利率維持在20年來的最高水平，希望能對經濟施加足夠壓力，以抑制高通膨。如今通膨已較兩年前夏季大幅下降，聯準會認為，可以將重點轉向保護就業市場和經濟。雖然降息可以提振整體經濟和金融市場，但也可能會加劇通膨。有部分人士認為，聯準會的行動已經太遲了，無法幫助經濟，而另一些人則警告稱，通膨率仍將比過去高得離譜。儘管投資者預計週三聯準會將降息，但市場對降息幅度的看法不一。根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch數據顯示，交易員預計降息2碼的可能性為68%，降息1碼的可能性為32%。晶片製造商英特爾上漲2.68%。該公司發布一系列公告，包括擴大與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的合作，將以最先進的Intel 18A製程，來生產AI晶片。此外，拜登政府還通過《CHIPS法案》向該公司提供了高達30億美元的資金。微軟上漲0.88%。先前微軟同意將季度股息提高10%至每股0.83美元，並批准一項新的600億美元的股票回購計畫，規模與三年前的回購計劃相當。摩根大通收漲0.63%至每股209.25美元。摩根大通正在與蘋果進行談判，計劃接手高盛目前管理的蘋果信用卡業務。作為全球領先的銀行，若摩根大通成功接管，將進一步強化其在金融科技領域的影響力，並為蘋果的信用卡業務帶來新的發展機遇。道瓊工業指數小跌15.90點或0.04%，收41606.18點。標普500指數微升1.49點或0.03%，收5634.58點。那斯達克指數上揚35.93點或0.2%，收17628.06點。費城半導體指數略漲1.66點或0.03%，收4912.10點。