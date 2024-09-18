蘋果iOS 18功能太強了！眾更新推爆5亮點整理：免買iPhone 16爽用

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▲原本iPhone的日曆增加行程要點開當日才能看到（左），現在iOS 18日曆新增行程會直接出現在日期底下（右），超級方便又直觀！（圖/記者張嘉哲翻攝/Dcard）

▲iOS 18更新之後，常按App可以用「需要Face ID」來上鎖App。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone桌面可以隨意拖曳App擺放位置，色調也可以選擇跟背景相符合的顏色，許多網友都大讚該功能，讓自己iPhone看起來更舒服！（圖/Threads）

▲控制中心功能大改版，許多人曬出自己的iPhone控制面板，超有創意！（圖/Threads）

▲iOS 18 加入「Math Notes」數學筆記，手寫數學公式，系統會辨識字跡同時提供解答，功能相當強大。（圖／翻攝蘋果官方影片）

▲iPhone可以升級iOS 18機型名單，包括iPhone XS、SE第二代之後等機種都可以升級。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果iOS 18功能讓人驚艷！iPhone 16系列新機將在20日上市販售，按照慣例都會搭載最新的作業系統，今年官方當然不例外推出iOS 18，在新機開賣之前就釋出正式版給iPhone用戶更新，雖然還不能體驗蘋果AI（Apple Intelligence），《NOWnews》也整理各大社群用戶使用iOS 18功能後，這次蘋果終於將「行事曆」以及「日曆」做整合，原本在iPhone的日曆上面新增行程的話，要點擊當天才會出現底下的行程，但現在更新到iOS 18之後，新增行程會直接跳在日期底下列出，蘋果在這次iOS 18功能上新增了「上鎖」+「隱藏」App的功能，，每當要打開這個App時就需要透過Face ID才能解鎖，安全隱私性又更高；除此之外，這個功能也是這次果粉大推！有時放一些桌布富有設計感，或者美景時，都不希望重點被擋住，，現在更新完iOS 18之後，已經開放該功能；除此之外，每次我們從螢幕上滑到下的「控制中心」這次也大改版囉！蘋果也表示，未來會連同第三方App也加入到iOS 18控制中心中，可以好好期待一下！相信很多人都有習慣使用iPhone內建備忘錄的功能，他常常能替許多記帳、個人金錢紀錄，甚至是公事上的資料都會使用備忘錄記下，而該項功能在Message功能上也能使用，終於不用再看一眼備忘錄又跳回計算機運算了！整體來說，iOS 18的大幅度升級改版讓許多果粉都有相當有感，，認為手機還可以再戰一年等iPhone 17！