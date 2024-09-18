蘋果iOS 18功能太強了！眾更新推爆5亮點整理：免買iPhone 16爽用

蘋果iOS 18功能讓人驚艷！iPhone 16系列新機將在20日上市販售，按照慣例都會搭載最新的作業系統，今年官方當然不例外推出iOS 18，在新機開賣之前就釋出正式版給iPhone用戶更新，雖然還不能體驗蘋果AI（Apple Intelligence），但超多新功能讓許多用戶都超有感升級，直呼：「我的iPhone 13大升級，不用買iPhone 16了開心！」《NOWnews》也整理各大社群用戶使用iOS 18功能後，認為5大最讚的亮點，提供還在觀望、還沒更新的iPhone用戶一文看懂！
🟡iOS 18功能亮點一：日曆、行事曆整合！不用仰賴第三方App
這次蘋果終於將「行事曆」以及「日曆」做整合，原本在iPhone的日曆上面新增行程的話，要點擊當天才會出現底下的行程，但現在更新到iOS 18之後，新增行程會直接跳在日期底下列出，讓過去需要仰賴第三方行事曆App的民眾省去許多麻煩，這功能被超多人大讚「我就是衝著這個更新的！好用極了！」
🟡iOS 18功能亮點二：App可以上鎖+隱藏
蘋果在這次iOS 18功能上新增了「上鎖」+「隱藏」App的功能，更新之後長按App的話，就可以點選「需要Face ID」就能成功將App上鎖，每當要打開這個App時就需要透過Face ID才能解鎖，安全隱私性又更高；除此之外，如果不只想要上鎖的話，再次長按App也有「隱藏並要求使用Face ID」，App則會被隱藏起來，集中鎖在一個「隱藏資料夾」中，同樣需要Face ID才能夠解開。
🟡iOS 18功能亮點三：桌面App隨便擺放、自訂顏色
這個功能也是這次果粉大推！有時放一些桌布富有設計感，或者美景時，都不希望重點被擋住，但本來iPhone的設計就不能隨便拖曳App到自己想要的位置，現在更新完iOS 18之後，已經開放該功能；除此之外，桌面的App色調可以選擇自己想要的顏色，常常搭配桌面看起來更有一致性，許多人的iPhone也變得更加漂亮囉！
🟡iOS 18功能亮點四：控制中心改版！調整按鈕大小、新增功能
每次我們從螢幕上滑到下的「控制中心」這次也大改版囉！除了面板功能可以隨意拖曳之外，也能夠修改按鈕的大小，從單格、雙格甚至是四個大尺寸隨便你調整，而控制中心新增的功能也包含語音備忘錄、動作輔助、翻譯甚至自定義捷徑都能放入，右上角也新增「關機鈕」，讓整體控制中心功能大增！蘋果也表示，未來會連同第三方App也加入到iOS 18控制中心中，可以好好期待一下！
🟡iOS 18功能亮點五：不用跳來跳去！備忘錄、訊息也有數學功能
相信很多人都有習慣使用iPhone內建備忘錄的功能，他常常能替許多記帳、個人金錢紀錄，甚至是公事上的資料都會使用備忘錄記下，然而現在更新iOS 18之後，在備忘錄上也可以在上面直接運算數學，透過打字進行算式加總，或者是手寫的功能開啟之後，系統就能以「Math Notes」輕鬆算出答案！而該項功能在Message功能上也能使用，終於不用再看一眼備忘錄又跳回計算機運算了！
整體來說，iOS 18的大幅度升級改版讓許多果粉都有相當有感，不少舊iPhone使用者，像是iPhone 13、iPhone 12的用戶都認為非常好用，畢竟也還暫時用不到蘋果AI（Apple Intelligence）功能，直接不用買iPhone 16也可以爽用新系統，認為手機還可以再戰一年等iPhone 17！而目前可以更新iOS 18作業系統的iPhone ，包括iPhone XS、SE第二代之後等機種都可以升級，還沒更新的你，心動不如馬上行動！
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這次蘋果終於將「行事曆」以及「日曆」做整合，原本在iPhone的日曆上面新增行程的話，要點擊當天才會出現底下的行程，但現在更新到iOS 18之後，新增行程會直接跳在日期底下列出，讓過去需要仰賴第三方行事曆App的民眾省去許多麻煩，這功能被超多人大讚「我就是衝著這個更新的！好用極了！」
🟡iOS 18功能亮點二：App可以上鎖+隱藏
蘋果在這次iOS 18功能上新增了「上鎖」+「隱藏」App的功能，更新之後長按App的話，就可以點選「需要Face ID」就能成功將App上鎖，每當要打開這個App時就需要透過Face ID才能解鎖，安全隱私性又更高；除此之外，如果不只想要上鎖的話，再次長按App也有「隱藏並要求使用Face ID」，App則會被隱藏起來，集中鎖在一個「隱藏資料夾」中，同樣需要Face ID才能夠解開。
🟡iOS 18功能亮點三：桌面App隨便擺放、自訂顏色
這個功能也是這次果粉大推！有時放一些桌布富有設計感，或者美景時，都不希望重點被擋住，但本來iPhone的設計就不能隨便拖曳App到自己想要的位置，現在更新完iOS 18之後，已經開放該功能；除此之外，桌面的App色調可以選擇自己想要的顏色，常常搭配桌面看起來更有一致性，許多人的iPhone也變得更加漂亮囉！
🟡iOS 18功能亮點四：控制中心改版！調整按鈕大小、新增功能
每次我們從螢幕上滑到下的「控制中心」這次也大改版囉！除了面板功能可以隨意拖曳之外，也能夠修改按鈕的大小，從單格、雙格甚至是四個大尺寸隨便你調整，而控制中心新增的功能也包含語音備忘錄、動作輔助、翻譯甚至自定義捷徑都能放入，右上角也新增「關機鈕」，讓整體控制中心功能大增！蘋果也表示，未來會連同第三方App也加入到iOS 18控制中心中，可以好好期待一下！
🟡iOS 18功能亮點五：不用跳來跳去！備忘錄、訊息也有數學功能
相信很多人都有習慣使用iPhone內建備忘錄的功能，他常常能替許多記帳、個人金錢紀錄，甚至是公事上的資料都會使用備忘錄記下，然而現在更新iOS 18之後，在備忘錄上也可以在上面直接運算數學，透過打字進行算式加總，或者是手寫的功能開啟之後，系統就能以「Math Notes」輕鬆算出答案！而該項功能在Message功能上也能使用，終於不用再看一眼備忘錄又跳回計算機運算了！
整體來說，iOS 18的大幅度升級改版讓許多果粉都有相當有感，不少舊iPhone使用者，像是iPhone 13、iPhone 12的用戶都認為非常好用，畢竟也還暫時用不到蘋果AI（Apple Intelligence）功能，直接不用買iPhone 16也可以爽用新系統，認為手機還可以再戰一年等iPhone 17！而目前可以更新iOS 18作業系統的iPhone ，包括iPhone XS、SE第二代之後等機種都可以升級，還沒更新的你，心動不如馬上行動！