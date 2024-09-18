黎巴嫩連環爆炸釀9死！呼叫器「台灣製造」　專家：疑遭以國滲透

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員用來通訊的呼叫器17日在全國多處集體爆炸，死傷人數增至少9死、約2800人受傷。有外媒分析了爆炸損壞的呼叫器圖片，發現與台灣製造商「金阿波羅Gold Apollo」所製造的呼叫器極為相同。由於這些呼叫器是近幾個月來真主黨引進的最新型號，有專家推測以色列可能滲透了真主黨的供應鏈。綜合外電報導，黎巴嫩安全部門消息人士透露，黎巴嫩真主黨成員在當地時間17日遭到襲擊，鎖定的手段是引爆真主黨成員隨身攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），引爆方式暫未釐清。最初的爆炸發生在當地時間17日下午3時45分左右，後續約1小時陸續在各地發生，主要集中在黎巴嫩南部、貝魯特南郊達希耶和貝卡谷地東部，這些地方都是真主黨的據點。黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）更新傷亡情況時表示，這起爆炸攻擊造成9人死亡，其中包含一名女孩，此外造成了2800人受傷，其中200人傷勢嚴重。根據通報，傷者大多是臉部、手部及腹部受傷。伊朗官媒表示，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也在這起事件中受傷，所幸他目前神志清醒，沒有生命危險。目前尚未確定這些呼叫器裝置是如何被引爆，但初步消息指出，疑似是遭到以色列駭客攻擊，他們駭進黎巴嫩的電信系統，向這些呼叫器發出爆炸訊號；或是藉由透過讓呼叫器鋰電池電池過熱，導致爆炸。真主黨官員坦言，這是與以色列爆發衝突以來「最大的安全漏洞」。外媒分析損壞呼叫器的照片顯示，呼叫器的格式和背面的貼紙與位於台灣新北汐止的製造商「金阿波羅Gold Apollo」所製造的呼叫器一致。外媒記者指出，該傳呼機的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用的是鋰電池，但不清楚電池容量。目前金阿波羅尚未針對外媒報導進行官方回應，目前也未有任何跡象表明該公司是否直接參與該起爆炸，或只是產品遭到利用。真主黨也並未針對呼叫器製造商問題進行回應。據兩名熟悉真主黨運作的消息人士表示，真主黨會開始使用呼叫器是為防止以色列追蹤他們的位置。三名安全消息人士向路透社表示，爆炸的呼叫器是近幾個月來真主黨引進的最新型號。據《泰唔士報》報導，大多數為AP924型號，但還有其他三款金阿波羅製造的其他型號呼叫器。不過多名專家認為，僅僅是電池問題不足以引發這樣的爆炸。紐卡斯爾大學鋰離子電池安全專家克里斯滕森（Paul Christensen）表示，呼叫器爆炸造成的損壞與過去電池故障造成的已知案例不符，「我們所談論的是一個相對較小的電池燃燒起來。這裡並不是一個致命的爆炸，我需要更多有關電池能量密度的資訊，但我的直覺告訴我，這種情況的可能性非常小。」黎巴嫩數位權利組織SMEX表示，以色列可能利用了設備中的弱點，導致呼叫器爆炸。該組織指出，這些呼叫器可能在送達真主黨之前就被攔截，並被電子篡改或植入了爆炸裝置。根據《Rise and Kill First》一書中的先前報導，以色列情報部門曾經在個人手機中安放炸藥來針對敵人。也曾有駭客展示過注入惡意程式碼到個人設備中，導致設備過熱並在某些情況下爆炸的能力。以色列軍方拒絕回應有關爆炸的問題。