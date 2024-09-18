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快訊／大谷翔平本季第48轟出爐！超深遠2分砲　「48轟48盜」達成

記者黃建霖/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季第48轟出爐！今（48）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，面對對方投手Darren McCaughan在第二打席一棒掃出全壘打，單季完成「48轟48盜」完成，繼續刷新大聯盟的里程碑，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季第48轟出爐！今（48）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，面對對方投手Darren McCaughan在第二打席一棒掃出全壘打，單季完成「48轟48盜」完成，繼續刷新大聯盟的里程碑，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季第48轟出爐！今（48）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，面對對方投手Darren McCaughan，他在第二打席一棒掃出全壘打，單季完成「48轟48盜」完成，繼續刷新大聯盟的里程碑，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘。

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大谷翔平第二打席開轟　單季48轟48盜完成

大谷翔平此役首打席被站著不動被三振，不過他很快就有所回應，第二打席再次面對McCaughan，他在一好一壞時出手，敲出飛行距離達到402、擊球初速105.3英哩的超大號兩分砲，幫助道奇追到2：4。

大谷翔平目前距離由Shawn Green保持的道奇隊史紀錄單季49轟，只剩下1發全壘打。而目前他本季已有110分打點，距離松井秀喜的日本球員單季116分打點也只剩下6分。


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