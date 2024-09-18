張惠妹驚爆準備結婚？熱戀調酒師男友13年　經紀人陳鎮川回應了

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▲張惠妹據傳將和男友Sam完婚，還為此裝潢了位在南港的豪宅。（圖／張惠妹臉書）

▲張惠妹男友Sam多才多藝，不僅會調酒還會當DJ。（圖／聲動娛樂提供）

▲Sam和張惠妹從未PO出同框照放閃，但Sam不時會在IG分享天后私下的照片，感情相當甜蜜。（圖／Sam IG）

天后張惠妹在歌壇擁有不可動搖的地位，更被封為「妹神」，近日才宣布要接棒周杰倫，12月在台北大巨蛋開唱，今（18）日又被週刊爆料雙喜臨門，事業、愛情兩得意，52歲的她將和相戀13年的調酒師男友Sam（姚善鏞）結婚，攜手邁入人生下個階段；對此，阿妹的經紀人陳鎮川也出面回應了。據《鏡週刊》報導，張惠妹8年前買下南港獨棟豪宅，和蕭敬騰當起鄰居，但該房產已經閒置多年無人居住，據傳她近兩年將房子重新裝潢，為的就是和男友Sam搬進去，當成婚房同居。但張惠妹的經紀人陳鎮川回應，這個消息根本是空穴來風、毫無根據，他覺得無聊透頂，不過會轉告阿妹本人。而小6歲的男友Sam和張惠妹交往13年，小倆口雖然偶有爭執發生，但感情一直非常穩定，去年也傳出Sam媽媽想抱孫、催婚的消息。當時Sam的弟弟、男星正義（姚正億）爆料，張惠妹早就被姚家視為「準媳婦」，經常出入男方家中；姚媽媽看到相關的嬰兒用品或廣告都會拍照說「好可愛」，藉此暗示兩人，希望阿妹、Sam趕快生下金孫。阿妹2017年舉行「烏托邦2.0」世界巡迴演唱會時，Sam也一同愛相隨跟著阿妹到歐洲開唱，看到米蘭大教堂，Sam甚至po文感嘆：「有一種想跪下的fu」，被認為是想和阿妹求婚，但兩人婚訊遲遲沒有曝光，妹神究竟何時成為人妻還是未知數。