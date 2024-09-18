見民眾黨最新支持度　林濁水點3族群嘆：鐵粉潰散夠慘

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案被羈押禁見，台灣民意調查基金會16日公布的最新民調顯示，在政黨支持度上，民眾黨獲得12%，與上月相比下降1.8個百分點。對此，前立委林濁水直言，「可見鐵粉呈現潰散現象，夠慘！」台灣民意基金會16日發布民調，在政黨支持度上，民進黨獲得35.5%，國民黨23.2%，民眾黨12%，時代力量5.1%，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。與上個月相比，台灣人政黨支持傾向變化不大，民進黨略增1.3個百分點，國民黨原地踏步，民眾黨下滑1.8個百分點，時代力量上揚3.8個百分點，中性選民銳減5.2個百分點。對此，林濁水17日在臉書點出民眾黨的三大營盤，「一、年輕人，25歲至34歲支持度大跌竟落後民進黨，35歲至44歲掉到比國民黨少，更不用說更比民進黨少。二、中產階級白領、軍公教支持度敬陪三黨之末。三、大學以上輸民進黨只和國民黨打平」，讓他直呼「可見鐵粉呈現潰散現象，夠慘！」林濁水續指，不過民進黨支持度只上升1.3%；國民黨紋風未動；只有時代力量比較明顯增加，卻也只有2.8%。而民眾黨總支持度只掉1.8%，可見民眾黨鐵粉雖嚴重崩潰，卻增加了新的生力軍。「究竟新的同情來自何方？真是稀奇，也值得關注。」