FED利率會議進行中、美股漲多　中秋變盤？台股開盤下跌36點

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聯準會昨（17）日開始為期兩天的貨幣政策會議，預計聯準會將在會議結束後宣布降息，觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日漲多跌少，不過台積電ADR昨日逆勢走跌，拖累台北股市休市一日後，今（18）日開盤下跌36.54點、來到21813.54點。大盤開低之際，中小型股開盤逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.09點、來到265.17點，挑戰兩周以來高點。權值股全數走低，台積電開盤下跌3元、來到944元；鴻海開盤下跌2元、來到179元；聯發科開盤下跌15元、來到1115元。聯準會昨日開始為期兩天的貨幣政策會議，預計聯準會將在會議結束後宣布降息，CME Fedwatch數據顯示，交易員預計降息兩碼的可能性為68%，降息一碼的可能性為32%。觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日漲多跌少，其中道瓊指數與標普500指數一度創歷史新高點，不過創高後拉回，道瓊指數下跌15.9點或0.04%，收41606.18點；那斯達克指數上漲35.93點或0.2%，收17628.06點；標普500指數上漲1.49點或0.03%，收5634.58點；費半指數上漲1.66點或0.034%，收4912.1點。科技五大天王全數走高，Meta上漲0.57%，蘋果上漲0.22%，Alphabet上漲0.8%，微軟上漲0.88%，亞馬遜上漲1.08%。半導體股漲跌互見，輝達下跌1.02%，美光上漲1.78%，高通上漲1.25%，應用材料上漲0.54%，德儀上漲1.47%，AMD下跌0.83%。台股ADR普遍收跌，台積電ADR下跌1.02%，日月光ADR下跌0.2%，聯電ADR下跌0.47%，中華電信ADR下跌0.66%。