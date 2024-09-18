陳耀訓、不二坊遭嫌賺太多！菜市場蛋黃酥僅20元　內幕老闆全講了

中秋節過去大家都吃傳統月餅，但近年蛋黃酥崛起，許多名店每當中秋節時都被訂單給塞爆，除了口感比拼之外，今年許多名店因為成本上漲，蛋黃酥價格也有調幅，結果也引起蛋黃酥「一顆多少錢是極限」的討論。近日就有網友熱議「菜市場有攤販蛋黃酥一顆賣20元，吃起來還不錯，為什麼要買名店讓他們賺那麼多？」貼文引起廣大迴響，但也有不少甜點行業的民眾出面揭真相表示「20元真的不會是什麼好貨。」
一名網友在PTT貼文指出「中秋節早上8點去逛菜市場，看到有攤販在賣單顆塑膠袋裝的蛋黃酥，一顆只要20元，好奇買了一顆回家吃，結果吃起來非常不錯，常常想到人家說『這麼低價也敢買』，那20元的蛋黃酥各位敢買嗎？」
貼文曝光後，也被轉發到爆廢公社中討論，不少網友紛紛回應「這才是正常價格吧，不二坊跟陳耀訓就是賺太多」、「有什麼好不敢買的？20元不是才是正常的蛋黃酥嗎？」、「拜託，那種用什麼油什麼便宜料，蛋黃還沒包整顆的當然賣你20元啊」、「菜市場的都是標示不明好嗎....誰知道他用什麼等級的原物料，先把成分寫出來再來比較，至少名店都是交代清清楚楚。」
菜市場蛋黃酥僅20元太佛！最大致命傷「烘焙人狂搖頭」
其實如果有去逛過菜市場的人都知道，通常市場內攤販販售的糕點、麵包都是大雜燴，價格確實經濟實惠，但通常都不能得知其糕點的成分以及原物料是什麼，以麵包糕點這類產品來說，使用的原物料有分不同的等級，價格自然有高有低，而菜市場蛋黃酥一顆20元，在食安問題備受問題的現在，更多人寧願多花錢買有揭露完整原物料資訊的品牌糕點。
不少從事烘焙相關經驗工作者也都紛紛表示「大家真的不要外行檢討業者，光是反式脂肪酥油跟高級奶油價差3倍以上」、「食材成本肯定是最大致命傷，菜市場的原物料品質真的不能跟名店比較」、「待過10元麵包店路過....一顆蛋黃酥賣你20元背後自己想一下，光是原物料價格就差上一大截」、「食材行隨便一顆鹹鴨蛋黃就破10元哦！加上烏豆沙跟麵皮、奶油的成本，20元連我做烘焙的都不敢吃。」
烘焙老闆揭鹹鴨蛋黃成本！菜市場蛋黃酥一顆20元真的不合理
事實上，自創品牌「丰點·製餅所」老闆就曾經在「Threads」發文表示「試算中秋節蛋黃酥的物料跟包材成本，還沒算本人薪水跟水電費，算到一個寂寞，自己的小店心酸物料價格壓不下來」，老闆表示「光是鹹鴨蛋黃一顆成本就要11至13元」，這都還不包含水電、人事甚至蛋黃酥需要的其他原料，由此可知，菜市場一顆蛋黃酥20元的價位實在不合理。
另外，今年備受矚目的法務部矯正署彰化監獄「儒林烘焙坊」推出的「鐵窗牌蛋黃酥」，官方都表示販售蛋黃酥不以營利為目的，而是希望受刑人學習技能，日後可以有一技之長，結果經典蛋黃酥10入400元，既不盈利單顆都要賣到40元，何況是要賺錢的菜市場僅賣20元的低價。只能說，唯一能確定的就是蛋黃酥高低價的蛋黃酥用料肯定有差，消費者還是要靠自己衡量狀況、判斷再進行購買！
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貼文曝光後，也被轉發到爆廢公社中討論，不少網友紛紛回應「這才是正常價格吧，不二坊跟陳耀訓就是賺太多」、「有什麼好不敢買的？20元不是才是正常的蛋黃酥嗎？」、「拜託，那種用什麼油什麼便宜料，蛋黃還沒包整顆的當然賣你20元啊」、「菜市場的都是標示不明好嗎....誰知道他用什麼等級的原物料，先把成分寫出來再來比較，至少名店都是交代清清楚楚。」
菜市場蛋黃酥僅20元太佛！最大致命傷「烘焙人狂搖頭」
其實如果有去逛過菜市場的人都知道，通常市場內攤販販售的糕點、麵包都是大雜燴，價格確實經濟實惠，但通常都不能得知其糕點的成分以及原物料是什麼，以麵包糕點這類產品來說，使用的原物料有分不同的等級，價格自然有高有低，而菜市場蛋黃酥一顆20元，在食安問題備受問題的現在，更多人寧願多花錢買有揭露完整原物料資訊的品牌糕點。
不少從事烘焙相關經驗工作者也都紛紛表示「大家真的不要外行檢討業者，光是反式脂肪酥油跟高級奶油價差3倍以上」、「食材成本肯定是最大致命傷，菜市場的原物料品質真的不能跟名店比較」、「待過10元麵包店路過....一顆蛋黃酥賣你20元背後自己想一下，光是原物料價格就差上一大截」、「食材行隨便一顆鹹鴨蛋黃就破10元哦！加上烏豆沙跟麵皮、奶油的成本，20元連我做烘焙的都不敢吃。」
烘焙老闆揭鹹鴨蛋黃成本！菜市場蛋黃酥一顆20元真的不合理
事實上，自創品牌「丰點·製餅所」老闆就曾經在「Threads」發文表示「試算中秋節蛋黃酥的物料跟包材成本，還沒算本人薪水跟水電費，算到一個寂寞，自己的小店心酸物料價格壓不下來」，老闆表示「光是鹹鴨蛋黃一顆成本就要11至13元」，這都還不包含水電、人事甚至蛋黃酥需要的其他原料，由此可知，菜市場一顆蛋黃酥20元的價位實在不合理。
另外，今年備受矚目的法務部矯正署彰化監獄「儒林烘焙坊」推出的「鐵窗牌蛋黃酥」，官方都表示販售蛋黃酥不以營利為目的，而是希望受刑人學習技能，日後可以有一技之長，結果經典蛋黃酥10入400元，既不盈利單顆都要賣到40元，何況是要賺錢的菜市場僅賣20元的低價。只能說，唯一能確定的就是蛋黃酥高低價的蛋黃酥用料肯定有差，消費者還是要靠自己衡量狀況、判斷再進行購買！