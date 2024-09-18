許家蓓癌逝20小前才PO祈願大家健康　王鴻薇難過震驚：不敢相信

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民進黨台北市議員許家蓓傳出今（18）日因罹癌過世，享年48歲，而許家蓓臉書昨天才發文祝福中秋節快樂，消息曝光後，網友紛紛在臉書下留言，也引來國民黨立委王鴻薇留言，「看到新聞不敢相信」。許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，未料於今凌晨2時25分病逝，享年48歲。不過，許家蓓在20小時前才在臉書發文，祝福大家中秋節快樂。她表示，在月圓人團圓的日子，感謝大家的支持照顧，「你們的鼓勵一直是支持著我前進的動力」；她提到，祈願大家平安健康，日日是好日。消息曝光後，網友紛紛前往留言表達不捨，「R.I.P感謝您對松信的付出」、「辛苦了！感謝您的付出」、「謝謝家蓓姐！一路好走」、「真的是太令人震驚與不捨！上天竟帶走了這樣一位努力服務民眾的好議員...謹此祈求家蓓議員的冥福！」；王鴻薇也表示，「看到新聞不敢相信，過去大家是好同事並同為松信服務，真的很難過」。