NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

影／大谷翔平第48轟！首度在邁阿密開轟　僅差2座球場「大滿貫」

記者吳政紘/綜合報導

▲MLB洛杉磯道奇今（18）日對上邁阿密馬林魚，大谷翔平在3局上第二打席從馬林魚投手Darren McCaughan手中，敲出本季第48轟，繼續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時這也是大谷首次在馬林魚主場LoanDepot Park開轟，大谷僅差兩座球場，就能完成大聯盟現役30座球場都有開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇今（18）日對上邁阿密馬林魚，大谷翔平在3局上第二打席從馬林魚投手Darren McCaughan手中，敲出本季第48轟，繼續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時這也是大谷首次在馬林魚主場LoanDepot Park開轟，大谷僅差兩座球場，就能完成大聯盟現役30座球場都有開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
MLB洛杉磯道奇今（18）日對上邁阿密馬林魚，大谷翔平在3局上第二打席從馬林魚投手Darren McCaughan手中，敲出本季第48轟，繼續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時這也是大谷首次在馬林魚主場LoanDepot Park開轟，大谷僅差兩座球場，就能完成大聯盟現役30座球場都有開轟紀錄。

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單季第48轟出爐　距離隊史單季最多轟僅差一支

大谷此戰第二打席，從馬林魚投手McCaughan擊出陽春砲，本季第48轟出爐，擊球初速高達105.3英哩（約160公里）大谷本季目前繳出「48轟48盜」持續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時距離道奇隊史單季最多轟紀錄也僅差一轟。

此戰是繼2023經典賽後，大谷再次回到馬林魚主場出賽，在拿下經典賽冠軍的福地，大谷再度繳出開轟表現，目前大谷僅剩費城人主場Citizens Bank Park和紅人主場Great American Ballpark就能完成，大聯盟現役30座球場都有開轟的紀錄。


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