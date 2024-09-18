大谷翔平「破紀錄第48轟」球被她給撿到！19歲女大生直言：不會賣

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MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，在今（18）日對上邁阿密馬林魚的比賽中，於3局上第二打席敲出本季第48轟，本季繳出「48轟48盜紀錄」，。而今（18）日在馬林魚主場，在接受訪問時，該名女大生表示這顆球，她將保留下來，不會將它賣掉。根據日本《Yahoo Sports》報導，撿到大谷第48轟球的女大生名為Jenna van Derbysen，現年19歲就讀華盛頓大學二年級，賽前她從華盛頓坐了三個小時的飛機，前往邁阿密和姊姊還有3名朋友，一同進場看球。Derbysen坐在右外野第二層看台第一排，球其實是飛到她的身後，但因為經過反彈掉在她的面前，當所有人搶成一片時，Derbysen坐在座位上，就撿到了大谷第第48轟球，接受訪問時她明確表示自己不會將這顆球賣掉，而是會將它保留下來做紀念。Derbysen知道大谷正在挑戰「50轟50盜」的紀錄，所以她也明白第48轟的主要性，在撿到球後，她也將球借給周圍的球迷拍照留念。此前亞洲全壘打總數紀錄，是由秋信守所保持的218轟紀錄，大谷翔平在敲出本季47轟時追上他。如今