疑不滿節目腳本摔手板！柯黑名嘴反遭主持人嗆：發什麼脾氣？

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，成為各政論節目熱議的主題，不過政論節目《狠狠抖內幕》出現一段漏網鏡頭，時事評論員吳靜怡疑似對於節目安排她講話的內容不滿，直接將手板往前一丟摔落地，讓主持人王乃伃傻眼表示「妳現在在發什麼脾氣啊？」要對方先休息一下，要求導播先把畫面關掉。國民黨立委謝龍介姪子謝克洋16日在臉書分享一段《狠狠抖內幕》的廣告漏網畫面，並寫道「來賓不滿主持人分配她要講的橋段，於是氣噗噗地將手板甩在地上，主持人與來賓起口角後，主持人要求來賓離開現場休息一下。」謝克洋也直呼「導播，不要切畫面阿，這就是我要看的內幕！！」從畫面可以看到，吳靜怡指著其她來賓的手板說：「陳佩琪的在那邊啊！不然我要把她的講走？」、「我其實也不想要講這麼多這個，但我只有這個啊！」後來節目工作人員分配手板，吳靜怡拿起來看了一下後，隨手往前一丟，手板直接掉落在地，主持人王乃伃見狀，不滿表示「妳現在在發什麼脾氣啊？」吳靜怡回嗆「不是啊，我跟妳講這個喔，能花這麼多時間真的是」，王乃伃再回「不是啊，妳不想講可以不要講啊，妳不要這樣子發這個脾氣」。吳靜怡表示「OK，剛剛進入廣告，所有人都聽到啊，妳不是告訴大家說，對，我就是沒有這樣講！我應該要講『這個』，結果沒講！」王乃伃回應「好啦，其實妳不舒服...妳先休息一下...」吳靜怡：「可以啦！」王乃伃：「妳先休息一下，妳先休息一下，妳先休息一下吧？」吳靜怡又嗆「就是彼此彼此，為什麼妳可以這樣，我不能這樣？」王乃伃：「不是啊，妳現在在...？」為避免衝突畫面播送，王乃伃趕緊要求「導播，你先把廣告時間關掉！」