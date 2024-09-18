搶親卡關！中信金早盤股價漲逾4%　新光金爆量大跌快8%、台新跌4%

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金併購案「三角戀」，台新金提高換股比率後，中信金公開收購新光金股票案卻被金管會要求緩議，只是，中信金發布重訊指出，針對金管會的指正，將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，也讓這場「三角戀」似乎還有戲。不過，今（18）日早盤3家金控股價呈現兩樣情，中信金一度漲逾4%，新光金爆量大跌逾7%，台新金也跌超過4%。台新金與新光金9月11日再經雙方董事會決議通過調整換股架構，以台新金控的0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金控1股普通股。辛種特別股每股面額為新台幣10元，年利率1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。若依台新金當日收盤價 每股18.50元和辛種特別股每股面額計算，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金當日收盤價 每股13.50元的溢價為5%。在台新金提高換股比率後，原本市場傳出中信金也將周五召開臨時董事會，可能討論提高收購價格，不過，對於中信金收購新光金股票案，金管會在9月16日傍晚卻以4大理由要中信金「緩議」，也讓新光金「三角戀」變簡單，轉而新光金吳家兄弟吳東進與吳東亮之爭。只是，中信金仍不放棄併購新光金的機會，昨日重訊公告接獲主管機關來函，對於擬以公開收購方式投資新光金融控股股份有限公司一案，核有疑慮，予以緩議，因應措施為對其重大轉投資項目的指正,，將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。不過，就目前新光金併購案的情勢發展，3家金控股價也出現兩樣情，其中新光金今日早盤爆量大跌快8%，從前一交易日收盤價13.35元一度下探12.3元，開盤不到15分鐘成交量也爆出26.5萬張，目前在12.45元，仍跌逾6%，而台新金股價也重挫逾3%，從前一交易日的18.85元一度下探18.15元，目前仍跌超過2%，在18.35元，成交量逾2.3萬張。相較新光金及台新金股價重挫，中信金今日股價開高走高，從前一交易日32.7元漲至34.25元，漲4.7%，目前在33.7元盤整，仍漲超過3%，成交量超過10.5萬張。