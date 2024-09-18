漢來集團公子侯淳淯爆「外遇2寶媽」！小三祕書遭資遣改當直播主

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▲侯淳淯（右）和姊姊侯嘉騏（左）今年2月才出席漢來飯店的新春活動，發紅包給員工。（圖／翻攝高雄漢來大飯店臉書）

▲女祕書身材火辣，被資遣後改當直播主，在抖音有接近1萬粉絲追蹤。（圖／翻攝當事人IG）

國揚漢來集團創辦人侯西峰的獨子侯淳淯近日被爆和女祕書婚外情，遭祕書老公提告求償，最後被判賠30萬元。而該名女祕書離職後到零售店打工，還兼職當起歌唱網紅，雖然已是二寶媽，但身材火辣、歌聲甜美，靠TikTok直播收穫不少粉絲。據悉，女祕書也並非第一次外遇，目前和老公分居中；而侯淳淯婚外情被爆出後，在公司地位是否受到影響，不得而知。35歲的侯淳淯已婚、育有2名子女，竟被抓包和同為二寶媽的女祕書外遇。兩人是高中同學也是上下屬，日久生情，女祕書老公在她手機抓包二人曖昧訊息，不僅有開房對話還有「在一起滿一個月快樂」的私訊，讓祕書老公怒火中燒，憤而向侯淳淯提告求償165萬元。根據《CTWANT》報導，侯淳淯願拿出80萬元和解，最終法院判他只需賠償30萬元，女祕書則被公司開除，和侯淳淯劃清界線。事後女祕書改行當起直播主，在TikTok唱跳粉絲數接近1萬人，被按讚次數超過20萬，也算是小有名氣。目前女祕書和丈夫雖有婚姻關係但也已分居，據悉，女祕書在侯淳淯之前還外遇過一名國中同學，和侯淳淯分開後，更曾私下見過抖內金主，被丈夫抓包，讓兩人感情的裂痕越破越大。而侯淳淯身為漢來集團獨子，目前任職漢來飯店事業群副董事長、漢來物業管理顧問公司副董事長，更是漢齊科技負責人，有望接手爸爸侯西峰的龐大產業，如今卻捲入婚外情醜聞，對侯淳淯的事業、家庭是否造成嚴重打擊，外界不得而知。