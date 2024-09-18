7-11國際咖啡日出手！沖泡美式、拿鐵買一送一　全家特大拿鐵35元

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▲全家特大杯拿鐵10元多一杯，還有仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠提早曝光，霜淇淋買一送一又來了。（圖／全家提供）

▲7-11精品燕麥拿鐵7杯500元、好時經典可可7杯370元。（圖／7-11提供）

▲國際咖啡日DyDo咖啡任選第2件10元。（圖／7-11提供）

▲西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元。（圖／7-11提供）

▲雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折。（圖／7-11提供）

▲歡慶國際咖啡日，7-11指定時間眾多咖啡品項享優惠。（圖／7-11提供）

迎接國際咖啡日（10月1日）到來！全家今（18）日特大杯拿鐵、搖搖茶吧冰桃粿仙女紅茶、特大冰凍凍好喝奶茶第二杯10元，還可搭配自帶杯折扣，特大拿鐵只要35元開喝；7-11行動隨時取精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任7杯500元，現煮咖啡大杯以上任選第2杯7折，還有多款沖泡咖啡，包括西雅圖咖啡、雀巢咖啡買一送一，以及冷藏罐裝咖啡像是純粹喝、星巴克第2件5折優惠。◾特大杯拿鐵第2杯10元，（原價70元、特價40元）◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，（原價65元、特價38元）◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾葡萄王康貝特200P能量飲量買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）◾精品咖啡大杯以上第2杯7折◾咖啡大杯以上第2杯7折◾DyDo 日式黑咖啡／日式拿鐵咖啡，任選第2件10元◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元◾雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折可選雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝、戀 金獎濾掛咖啡 野莓珍果風味／可可烤杏仁風味◾冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折可選純粹喝咖啡（重乳拿鐵／重焙曼特寧／炭焙咖啡）、貝納頌（義式特濃黑咖啡／經典曼特寧咖啡／經典拿鐵咖啡）、貝納頌極品咖啡（莊園級／鑑賞級）◾星巴克冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折可選星巴克特濃咖啡拿鐵罐／星巴克特濃咖啡拿鐵香草風味／星巴克派克市場黑咖啡◾左岸咖啡館任選2件52元◾喬雅任選2件55元