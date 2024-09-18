NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

大谷翔平在日本隊「奪冠聖地」開轟！去年三振Mike Trout歷歷在目

記者黃建霖/綜合報導

▲大谷翔平今（18）日在邁阿密馬林魚主場龍帝霸公園球場 （Lone Depot Park）敲出本季第48轟，同時打破秋信守的紀錄，獨居「亞洲全壘打王」。他去年也是在同一座球場中三振掉「神鱒」Mike Trout，這裡可說是他的福地，於此達成多項史詩般的紀錄和成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今（18）日在邁阿密馬林魚主場龍帝霸公園球場 （Lone Depot Park）敲出本季第48轟，同時打破秋信守的紀錄，獨居「亞洲全壘打王」。他去年也是在同一座球場中三振掉「神鱒」Mike Trout，這裡可說是他的福地，於此達成多項史詩般的紀錄和成就。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平今（18）日在邁阿密馬林魚主場龍帝霸公園球場 （Lone Depot Park）敲出本季第48轟，同時打破秋信守的紀錄，獨居「亞洲全壘打王」。他去年也是在同一座球場中三振掉「神鱒」Mike Trout，這裡可說是他的福地，於此達成多項史詩般的紀錄和成就。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平開轟破紀錄　去年在此三振Trout

大谷翔平首打席遭到三振出局，不過他很快完成調整，第二打席就從馬林魚投手Darren McCaughan手中敲出2分砲，完成單季「48轟48盜」，繼續刷新大聯盟的里程碑，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘。

去年3月的世界棒球經典賽（WBC）決賽，大谷翔平也就是在這一座球場中帶領日本隊奪冠，拿下第3座經典賽冠軍，再次奪還「世界第一」的頭銜。他最後一球三振掉美國強打、兼自己當時天使隊隊友Trout，被譽為是棒球歷史上最經典的一個打席之一。今天他在此打破秋信守的219發全壘打紀錄，獨居「亞洲全壘打王」，可說是相當特別。

大谷將獨居亞洲全壘打王　秋信守大方回應

大谷翔平正式打破自亞洲紀錄，前紀錄保持人秋信守相當大氣，在此前受訪時就給予前者鼓勵和祝賀：「我認為所有的紀錄都會隨著時間而被打破，我從大谷翔平進入到大聯盟時，就感覺到他與其他選手的不同。他不僅是打者也是投手，因此我早就預料自己的紀錄，不會保持太久時間。」
 


大谷翔平「破紀錄第48轟」球被她給撿到！19歲女大生直言：不會賣

影／大谷翔平第48轟！首度在邁阿密開轟　僅差2座球場「大滿貫」

快訊／大谷翔平本季第48轟出爐！超深遠2分砲　「48轟48盜」達成

大谷翔平沒敲安貢獻度高！道奇4安打狂奪9分創下睽違118年大紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載