中國零食「蠟瓶糖」爆紅流入台灣！一嚼上癮　醫急喊別吃：恐致癌

先前中國零食「魔芋爽」入侵台灣校園，18克包裝含有277毫克的鈉，對腎臟負擔大引起轟動，想不到近期又有新的零食「蠟瓶糖」現蹤，蠟瓶糖因為價格低廉、色彩繽紛爆紅，不過卻有成分標示不明的食安疑慮，甚至有傳聞指出，蠟瓶糖的原料是「工業用蠟」，食用後可能導致致癌風險，在蠟瓶糖的研究結果出爐前，應先避免接觸這類食品。
據了解，蠟瓶糖200顆不到人民幣10元（約新台幣45元），1顆只要0.225元，在抖音、小紅書網紅吃播擴散下，深受中國孩童喜愛，就連台灣部分網購平台也買的到，衛福部次長林靜儀日前示警，食用蠟瓶糖恐傷身，且有違反販售疑慮，將開啟調查。
蠟瓶糖標榜外膜由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，食用方式是放入口中咀嚼後再吐出來，林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海說明，蠟有分「食用級」和「工業級」，不過五顏六色的蠟瓶糖，在包裝上並沒有標明究竟有哪些食品添加物，這顯然不符合台灣現行規定。
由於蠟瓶糖價格低廉，許多人質疑其成分不可能用真的蜂蠟，對此顏宗海強調，「現在不敢說它沒有問題，畢竟流入台灣的蠟瓶糖並非透過正常管道，這部分仍要防範，當然如果真的是工業用蠟，一定會擔心污染到其它物質。」
醫師杜承哲強調，蠟瓶糖的實際成分、健康威脅都還有待釐清，工業用蠟可能存在重金屬，通常內含汞、鉛、砷等元素，吃多了增加罹癌風險，對人記憶力及免疫功能也會造成損害；顏宗海提醒民眾，尤其是家長們，在蠟瓶糖的研究結果出爐前，應先避免孩童等族群接觸這類食品，若蠟瓶糖最後能以正常程序進入台灣，屆時再體驗也可以，無需為了風潮承擔健康危機。
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蠟瓶糖標榜外膜由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，食用方式是放入口中咀嚼後再吐出來，林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海說明，蠟有分「食用級」和「工業級」，不過五顏六色的蠟瓶糖，在包裝上並沒有標明究竟有哪些食品添加物，這顯然不符合台灣現行規定。
由於蠟瓶糖價格低廉，許多人質疑其成分不可能用真的蜂蠟，對此顏宗海強調，「現在不敢說它沒有問題，畢竟流入台灣的蠟瓶糖並非透過正常管道，這部分仍要防範，當然如果真的是工業用蠟，一定會擔心污染到其它物質。」
醫師杜承哲強調，蠟瓶糖的實際成分、健康威脅都還有待釐清，工業用蠟可能存在重金屬，通常內含汞、鉛、砷等元素，吃多了增加罹癌風險，對人記憶力及免疫功能也會造成損害；顏宗海提醒民眾，尤其是家長們，在蠟瓶糖的研究結果出爐前，應先避免孩童等族群接觸這類食品，若蠟瓶糖最後能以正常程序進入台灣，屆時再體驗也可以，無需為了風潮承擔健康危機。
@kdovvtbgjn3蠟瓶糖自由啦！九宮格都裝不下了，各種各樣的圖案和口味，越嚼越上癮#蠟瓶糖 #蠟瓶糖咀嚼聲 #自製蠟瓶糖 #蠟瓶糖自由 #网紅蠟瓶糖 #蠟瓶糖測評 #糖果 #美食測評 #網紅糖果 #甜品 #糖 #蠟瓶糖咀咀 #解壓 #治癒 #我要上推薦
♬ 原聲 - 小羊蠟瓶糖