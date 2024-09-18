中國零食「蠟瓶糖」爆紅流入台灣！一嚼上癮　醫急喊別吃：恐致癌

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▲中國爆紅零食「蠟瓶糖」在小紅書、抖音等平台上相當熱門。（圖／翻攝微博）

先前中國零食「魔芋爽」入侵台灣校園，18克包裝含有277毫克的鈉，對腎臟負擔大引起轟動，想不到近期又有新的零食「蠟瓶糖」現蹤，，甚至有傳聞指出，蠟瓶糖的原料是「工業用蠟」，食用後可能導致致癌風險，在蠟瓶糖的研究結果出爐前，應先避免接觸這類食品。據了解，蠟瓶糖200顆不到人民幣10元（約新台幣45元），1顆只要0.225元，在抖音、小紅書網紅吃播擴散下，深受中國孩童喜愛，就連台灣部分網購平台也買的到，衛福部次長林靜儀日前示警，蠟瓶糖標榜外膜由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，食用方式是放入口中咀嚼後再吐出來，林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海說明，，這顯然不符合台灣現行規定。由於蠟瓶糖價格低廉，許多人質疑其成分不可能用真的蜂蠟，對此顏宗海強調，「現在不敢說它沒有問題，畢竟流入台灣的蠟瓶糖並非透過正常管道，這部分仍要防範。」醫師杜承哲強調，蠟瓶糖的實際成分、健康威脅都還有待釐清，；顏宗海提醒民眾，尤其是家長們，，若蠟瓶糖最後能以正常程序進入台灣，屆時再體驗也可以，無需為了風潮承擔健康危機。