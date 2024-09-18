大谷翔平超越秋信守！生涯累積219轟　正式登頂「亞洲全壘打王」

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MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（18）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第48轟，生涯在大聯盟累積219轟，正式超越南韓巨砲秋信守，成為大聯盟歷史上亞洲球員敲出最多轟球員，此外大谷本季打點為110分，距離2005年松井秀喜創下的單季116分打點紀錄，也僅差6分打點。大谷此戰第二打席，從馬林魚投手McCaughan擊出陽春砲，本季第48轟出爐，擊球初速高達105.3英哩（約160公里）大谷本季目前繳出「48轟48盜」持續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘。大谷本季累積48轟，距離由Shawn Green在2001年所創下的道奇單季最多49轟紀錄，僅差一轟，松井秀喜在2005年單季打下116分打點，成為亞洲球員在大聯盟單季最多打點紀錄，本季大谷已打回110分打點，距離松井秀喜的紀錄，僅差6分打點。此戰是繼2023經典賽後，大谷再次回到馬林魚主場出賽，在拿下經典賽冠軍的福地，大谷再度繳出開轟表現，目前大谷僅剩費城人主場Citizens Bank Park和紅人主場Great American Ballpark就能完成，大聯盟現役30座球場都有開轟的紀錄。