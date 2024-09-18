黎巴嫩呼叫器連環爆釀9死　真主黨誓言報復：以色列要付出代價

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▲黎巴嫩真主黨使用的呼叫器17日在全國多處同時引爆，造成大量死傷。（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）使用的呼叫器17日在全國多處同時引爆，據報釀至少9死約2800人傷，伊朗駐黎巴嫩大使也在事件中受傷。對此，真主黨誓言將對以色列進行報復，讓以色列「付出應有代價」。隨著中東緊張局勢再度升溫，受到此事件影響，德國漢莎航空宣布，往以色列特拉維夫及伊朗德黑蘭的航班將停飛至19日為止。綜合路透社、法新社等外媒報導，真主黨（Hezbollah）成員使用的數以百計呼叫器（俗稱BB Call）17日在黎巴嫩全國多處集體爆炸。從社群平台流傳的影片可以看見，這些持有呼叫器的人們目前已知造成9死，包括一名女孩。據兩名安全消息人士說法，死者中包括2名真主黨戰士，他們是真主黨高級官員的兒子。其中一名罹難者是黎巴嫩議會真主黨成員阿馬爾（Ali Ammar）的兒子。除此之外，事件還造成約2800人受傷，其中200人傷勢嚴重。伊朗官媒表示，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也在這起事件中受傷，所幸沒有生命危險。這些爆炸主要集中在黎巴嫩南部、貝魯特南郊達希耶和貝卡谷地東部，這些地方都是真主黨的據點。真主黨將矛頭指向以色列，稱以國將為爆炸事件受到「公平的懲罰」。真主黨官員哈利勒（Hussein Khalil）稱，「這並非針對其中一、兩人的事件，而是針對整個國家」。聯合國黎巴嫩問題特別協調員普拉斯查特（Jeanine Hennis-Plasschaert）對這起事件表示譴責，並稱其為「極為令人擔憂的局勢升級」。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，「我可以告訴你們，美國並未涉入其中，而且事先並不知情，我們正在蒐集相關資訊。」米勒進一步指出，「我們將敦促伊朗，別利用任何事件企圖加劇中東地區的不穩定性或使緊張進一步升高。」後續白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也重申美國未涉入其中，並強調美國認為需要透過外交手段解決以色列和真主黨之間持續存在的衝突。美方同時敦促伊朗及其盟友，包括真主黨、葉門的胡塞武裝（Houthis）和伊拉克的武裝組織，不要藉機引發更大的不穩定局勢。隨著中東緊張局勢升級，漢莎航空（Lufthansa）發布聲明，表示「由於近來安全形勢有所變化，漢莎航空已決定暫停所有飛往特拉維夫（Tel Aviv）和德黑蘭（Tehran）的航班，立刻生效。這個措施適用於9月19日前（含這一天）。」此外，這段期間的航班也將繞過以色列與伊朗領空除了漢莎航空之外，法國航空也表明將暫停19日之前，從巴黎戴高樂機場飛往貝魯特和特拉維夫的航班。分析人士認為，自從去年10月以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發戰爭以來，以色列與真主黨之間存在的威脅升級，雙方一直在邊境交火。不過專家目前對於以色列與真主黨即將爆發全面戰爭的可能性抱持懷疑態度。不過17日發生的呼叫器爆炸事件可能會暫時擾亂真主黨內部的運作。美國前情報官員、現任職智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，真主黨可能會淡化其「數十年來最大的反情報失敗」，但如果外交繼續不力，日益緊張的局勢最終可能會爆發為全面戰爭。