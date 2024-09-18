黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸！傳台灣製造　金阿波羅：我們沒中東客人

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▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀9死、2800傷，有外媒分析指出，呼叫器是由台灣製造商所製造。（圖／取自X、美聯社、NOWnews合成）

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少9死、2800人受傷。部分外媒指出，這批呼叫器為台灣製造，製造商是新北市汐止區的「Gold Apollo（金阿波羅）」。黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸事件，被傳出所使用的呼叫器為台灣製造，是由一間名為金阿波羅所製造出來的。記者實際去電該廠商詢問是否為自家產品，內部人員表示，從外觀第一點來看確實很像自家的產品，據了解，呼叫器款式為型號為AR-924，耐用性和電池壽命長而聞名，根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用的是鋰電池。該消息傳開後，網友強調「這鍋真的不能背」，有人認為「可能是有人把一整批貨拿去改裝成炸彈再賣給黎巴嫩真主黨」，詳細的情況還有待進一步釐清。