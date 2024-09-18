綠營會派潘孟安參戰高雄？媒體人吐4字：了解賴清德的就知道

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據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論派出參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。對此，資深媒體人謝寒冰認為，了解總統賴清德的人就知道，民進黨最後派總統府秘書長潘孟安參選高雄市長「不無可能」，因為賴清德一直積極培養自己的人馬。《TVBS》民調顯示，若是林岱樺對上柯志恩，兩人的支持度分別為林35%、柯40%；若是賴瑞隆出戰，支持度則為賴35%、柯40%。若民進黨派出許智傑或邱議瑩，支持度分別為許34%、柯42%，邱34%、柯43%，最後，如果是許銘春對戰柯志恩，藍綠間的差距會最大，差了23個百分點，許22%，柯45%。謝寒冰17日在節目表示，民進黨至今還沒推出正式參戰高雄市長的人選，但只要定於一尊，民調數字就會拉高；至於會派「高雄五虎將」其中一人，還是由潘孟安出線？謝寒冰認為，了解賴清德的人就知道，派潘孟安參選「不無可能」，因為賴清德積極培養自己人馬，潘孟安又是賴清德的鐵桿兄弟，難道不會幫忙安排出路？而柯志恩在中秋佳節期間勤跑基層，並在晚會喊話顧高雄是她的使命，希望物來有機會可以服務高雄這個大家庭。謝寒冰說，柯志恩早已下決心要參選高雄，也早已在高雄紮根，他大讚柯志恩「這是正確的做法」，並強調持續紮根、耕耘，終究會有收穫。上述民意調查是TVBS民意調查中心於113年9月2至9月10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1274位20歲以上高雄市民，其中拒訪為334位，拒訪率為26.2%，最後成功訪問有效樣本940位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。