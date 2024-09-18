搶親新光金卡關！惠譽看中信金不會放棄收購機會　信評沒立即影響

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針對中信金控收購新光金股票卡關，惠譽信評發表最新評論，對中信金和中信銀行的評等沒有立即性的影響，並預期中信金未來仍對收購機會保持開放態度，只是收購目標可能僅限於中小型的民營企業。惠譽信評指出，中信金的投資計劃顯示，其希望透過購併發展其業務概況，因為在台灣高度競爭和分散的市場中，內生性增長較具挑戰。惠譽預期中信金未來仍對收購機會保持開放態度，但收購目標可能僅限於中小型的民營企業。不過，惠譽信評也提到，中信金進行任何大規模的收購可能會對其評等產生影響，惠譽的評估將著重於合併後集團的結構和業務概況，對集團普通股雙重槓桿比率（DLR）的影響，以及中信金是否不再是以銀行為主體的金控公司。根據惠譽的評等準則，如果普通股DLR持續高於120%，惠譽通常會下調金控公司的評等。對中信金的評等影響還將取決於被收購實體及其子公司的規模和獨立信用狀況。惠譽信評認為，中信銀的長期發行人違約評等不太可能因小規模的收購而受到影響，因為該銀行的長期發行人違約評等「A」受到其個別實力評等和政府支援評等的支持。政府支援評等主要基於中信銀作為台灣最大民營系統重要性銀行地位的支持（7.7%的存款市佔率），而其系統重要性不太可能因小規模購併而顯著改變，而其個別實力評等的調升則受限於台灣銀行業經營環境分數。如果被收購銀行規模較大且信用狀況較中信銀弱，則可能對其個別實力評等不利。在過去幾週，台新金和新光金控進行了合併討論，該合併仍需經過股東會和主管機關的核准。惠譽信評表示，在台灣的金融服務公司中，政治上的障礙和勞工反對使得泛公股金控公司較不可能進行合併。而更完善的民營集團如國泰金和富邦金，由於其在銀行、保險、證券服務以及財富管理方面強健的市場地位和規模，也不太可能成為收購目標。截至2024年上半年底，9家泛公股銀行共持有47%的存款市佔率，相較於25家小型至中型民營銀行的34%。