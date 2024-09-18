許家蓓病逝！加上王鴻薇、徐巧芯轉戰立委　北市松信區議員剩6席

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民進黨台北市議員許家蓓驚傳病逝，享年48歲，許家蓓在台北市議員第三選區（松山信義區）已三連霸，但如今驟逝讓人遺憾。特別的是，第三選區應選議員9席，但再加上已當選立委的國民黨立委王鴻薇與徐巧芯，松山信義區議員已缺額3人，再缺額2席達到2分之1，就須補選。根據《公職人員選舉罷免法》規定，直轄市議員縣（市）議員同一選舉區內缺額達二分之一時，應自事實發生之日起三個月內完成補選投票。2022年台北市議員選舉，第三選區9席當選議員，分別是國民黨籍的徐巧芯、王鴻薇、詹為元、秦慧珠、戴錫欽，以及民進黨籍的張文潔、許淑華、許家蓓與洪健益。但台北市長蔣萬安當選後，王鴻薇在2023年1月立委補選勝選，2024年徐巧芯在國民黨立委初選中勝出，並當選立委，兩人都是現任立委。而該年選舉，台北市議員落選前兩名則分別是民進黨新聞部主任吳崢，與基隆市政府政策推廣大使楊寶楨。