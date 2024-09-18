最新民調曝：43%白營支持者認為柯文哲應辭黨主席　接任人選是他

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《鏡新聞》今（18）日公布「024年九月政經民調（第二十波）」調查結果，針對民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，是否該請辭黨主席或暫停黨職，66.3%認為應該，19%認為不應該；進一步交叉分析顯示，白支持者43.3%應辭黨主席，至於誰適合代理黨主席？黃國昌、蔡壁如各22%同分，黃珊珊珊17.1%、陳佩琪2.2%。柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民調顯示，66.3%民眾認為柯文哲應該辭黨主席或暫停民眾黨黨職（29.4%非常應該、36.9%應該），19%民眾認為不應該（13.0%不應該、6.0%非常不應該）。透過交叉分析顯示，民眾黨支持者當中有43.3%認為柯文哲應該辭去黨主席或暫停黨職；至於誰最適合當代理主席，過半數53.8%民眾黨支持者認為黃國昌是最適合代理黨主席、次為黃珊珊18.1%、蔡壁如12.2%，4.2%的民眾贊成由陳智菡、2.2%的民眾贊成由柯文哲的妻子陳佩琪代理黨主席，14.7%的民眾認為都不適合或不需要選代理黨主席，16.8%未表態。政黨支持度的部分，國民黨為20.9% ；民進黨為37.4% ；民眾黨為 13.9%。其他政黨部分，時代力量5.0% ，小歐盟為 1.2%。比起上個月民進黨下降2.6%，國民黨下降0.3%，民眾黨下降了0.5%。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1,087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/