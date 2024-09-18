台灣碳定價新制銜接國際　環境部將引領產業因應CBAM

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歐洲時間9月16日，環境部部長彭啓明率隊前往歐盟相關機構就氣候變遷、碳交易、空氣品質管理、化學物質管理、塑膠公約及循環經濟等環境議題進行交流，並說明我國已於8月底公布碳費3項子法，將試行今年度碳費申報，明（2025）年正式開徵碳費，也規劃於4年內啟動總量管制與排放交易，向國際展現我國落實減碳的具體作法。歐盟於2005 年所建立碳排放交易系統（Emission Trading System，ETS）是國際上運作最成熟，也是目前全球最大的碳排放交易市場，具有相當豐富執行經驗，可作為我國參考借鏡。環境部指出，本次出訪與高階官員交流發現，歐盟排放交易制度相關作法包括排放監測計畫、排放量盤查、查驗、總量設定、排放配額分配與拍賣、交易市場建構與排放配額繳交等，配套作法涉及多項專業且利害關係者眾多，已有「碳定價外交戰略」趨勢，值得我國重視。環境部預計於明(2025)年組團，邀請產業、環保團體與專家學者共同前往歐洲交流研習，以建立各界對於碳定價之正確認知與專業基礎，促進未來研訂排放交易配套時之充分討論，以順利完成相關法令並執行。另一方面，隨著歐盟逐期設定更嚴格的總量上限並降低免費配額比率，歐盟也對進口產品啟動碳邊境調整機制(CBAM)，我國受影響的主要對象為金屬扣件業（如螺絲、螺釘等）、鋼鐵及鋁等相關產業，目前歐盟CBAM還在過渡期間，國內業者在政府輔導下都能順利完成相關申報作業。關於產業擔心歐盟CBAM正式實施後，國內的碳定價如何與歐盟接軌？環境部表示，除了從CBAM法規內容外，本次拜訪歐盟也經面對面交流中確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟CBAM憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明(2025)年中「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS之下免費核配與CBAM制度調和」等細則公布才能獲知。考量其內容複雜且具高度專業性，環境部將於明年初指派專業專職人員常駐歐盟，即時掌握CBAM最新發展並參與協商，協助國內產業因應。彭啓明表示，這次出訪與各領域高階專家交流，讓我們對台灣碳定價-碳費先行制度的未來發展更加有信心，談話過程中對於國內企業相當關注的碳邊境調整機制 (CBAM)也更了解其細節，環境部會持續追蹤掌握趨勢。彭啓明提到，本次拜訪已經建立起完整的溝通平台與互信，更讓歐盟更能掌握台灣身為全球重要科技供應鏈，在氣候變遷努力的企圖心，未來會定期舉辦雙邊交流會，持續對話。歐盟許多政界領袖、產業、智庫、媒體及環保團體等，在氣候變遷與碳定價議題的深化程度，近幾年有顯著躍進，也發展出不同風貌的淨零生態系，相關輔導培育做法，很值得我國參考。