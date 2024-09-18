中秋節臉書才祝平安健康！許家蓓驚傳罹癌辭世　藍綠議員齊哀悼

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台北市議會民進黨團總召許家蓓今（18）日凌晨2點25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。由於許家蓓昨日才在臉書發文，祝大家「中秋節祈願大家平安健康，日日是好日」，她的突然離世也讓北市議會其他議員震驚，並紛紛表達哀悼。國民黨台北市議員游淑慧表示，「剛剛看到新聞驚聞許家蓓議員過世，覺得很震驚也很難過。雖然政黨不同、和他不太熟，但記得每次在議會看到他，他都會笑咪咪的主動打招呼。住松信的朋友也常告訴我，他們選區有個認真的議員。上個會期他在議會的表現看起來一切如常……那麼年輕又這麼突然……很不捨。」國民黨台北市議員秦慧珠臉書上哀悼表示，「家蓓，祝妳到天上快樂健康，不再病痛」，許家蓓跟她同一個選區，是個年輕、個性溫和友善，又有禮貌的議員，見了她總是稱呼一聲「秦姊」。她們在地方上跑行程，是不分黨派、相互尊重、大家各自努力的。家蓓對每個議員和助理，都十分客氣友善，非常好相處。最近這一年，比較少看到家蓓跑行程，聽她的助理說，她最近身體不好，議會休會期間，大家也少在議會碰面，沒想到竟在中秋節後傳來惡耗。秦慧珠表示，「家蓓，大家同事一場，也是有緣，祝妳一路好走，到天上當天使，永遠健康快樂、無病無痛！」國民黨北市議員詹為元表示，雖然與許家蓓議員不同政黨，但是同個選區，見面與互動機會也多。她是位沒有架子，辛勤拜票的好議員。他當時還只是個沒沒無聞，努力拚初選的新人，她見到他也總會親切的關心與問候。生病的消息雖有耳聞，但走的這麼快還是令人驚訝與難過。希望她接下來的路沒有苦痛，一路好走。民進黨市議員李建昌表示，她是努力問政、努力基層服務，待人誠懇，有為有節的優質議員，真令人難過、不捨。民進黨市議員張文潔表示，早上得知議會的好夥伴、好同志許家蓓走了，心中好難過及感到不捨。許家蓓是她政治上的前輩，也是學習的對象，她總是用陽光的笑容鼓勵我，常常溫暖的提點她，在她生產前總是關心她的身體與寶寶的狀況，「我們會一起互相加油，我們還會擁抱呢，如今，只能將這份情誼放在心中了。」