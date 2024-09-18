台北市議員許家蓓48歲過世！罹子宮內膜癌　醫示警：5族群最危險

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▲醫師提醒，許家蓓連換的子宮內膜癌，好發於50歲至70歲，其中停經婦女又占多數。（示意圖／取自photoAC）

▲醫師提醒，子宮內膜癌快速增加、但有年輕化趨勢，確診者中有5%發生在小於40歲族群。 （圖／ingimage）

民進黨台北市松山信義區議員許家蓓今（18）日傳出病逝，死因爲罹患「子宮內膜癌」，享年48歲，消息一出震驚政界；萬芳醫院婦產科主治醫師林承翰表示，子宮內膜癌好發於50歲至70歲，其中停經婦女又占多數，風險族群包含等，要特別注意並定期檢查。子宮是梨狀器官，位在女性的骨盆腔內，子宮璧由三層組織構成，最內層的就是子宮內膜，當女性到了生育年齡，子宮內膜每個月就會增厚一次準備讓胚胎著床，如果沒有懷孕，增厚的子宮內膜就會剝落，形成月經，台灣由於飲食逐漸西化，子宮體癌發生率有逐漸增加的趨勢，根國健署公布108年國人癌症發生資料統計報告，台灣每年有3124例新增的子宮體癌患者，名列台灣女性好發癌症第5位。，已超越「卵巢癌」和「子宮頸癌」成為婦科癌症首位。林承翰指出，子宮體癌中，「子宮內膜癌」最為常見，近，子宮內膜癌早期症狀多以「停經後陰道異常出血」為主，停經前的徵兆則包括，經血莫名增多、月經出血期過長或不正常出血，有些病人同時會有貧血、倦怠及下腹疼痛等症狀。林承翰說明，子宮內膜癌出現後，如果癌細胞擴散到子宮以外的器官，預後非常差；特別要提醒等族群，平時應定期透過「經腹部或經陰道超音波」，檢查子宮內膜厚度。林承翰提醒婦女們，，此外，切勿自行服用「賀爾蒙藥物」，或購買來源不明的補品，如有服用乳癌藥物的病人，在使用半年至1年期間，也應至婦產科門診例行追蹤檢查。