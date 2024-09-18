小賈斯汀也受害！吹牛老爹遭控性侵、性虐待等罪　在紐約被逮捕

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▲吹牛老爹近年來頻頻遭提告，捲入性虐待醜聞。（圖／美聯社／達志影像）

美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）近日被指控性交易、性虐待、性侵等罪，17日在紐約曼拉頓遭逮捕。據知情人士透露，吹牛老爹已經被陪審團起訴，若是遭指控的罪名成立，吹牛老爹將面臨至少15年監禁，最重甚至可判無期徒刑。事實上，吹牛老爹先前就曾多次被告，不僅曾被前女友凡圖拉（Casandra Ventura）控訴性虐待，甚至傳出加拿大大咖歌手小賈斯汀（Justin Bieber）也曾受害。據《紐約時報》、《紐約郵報》等外媒報導，吹牛老爹被爆出，過去10幾年來他都在威脅女性，且強迫她們參與性愛吸毒表演，甚至強迫女性性交，檢察官強烈要求，吹牛老爹應該被監禁。若是性醜聞相關罪名真的成立，吹牛老爹最重恐面臨終身監禁。不過吹牛老爹在將近2小時的聽證會內，全程都沒有明顯反應，僅在辯護席上靜靜看著辯論。事後吹牛老爹的律師團隊發表聲明，表示對於檢方決定起訴一事感到失望，且稱吹牛老爹一直都很配合調查，聲明中還寫道，「吹牛老爹是一位音樂偶像、白手起家的企業家、也很熱愛家庭成員，同時是慈善家，他在過去30年內建立了一個王國，疼愛自己的孩子，致力於提升黑人社區，他雖然不是完人，但他不是罪犯。」最後更說，他期待在法庭上洗清罪名。事實上，吹牛老爹確實是將嘻哈音樂推向全世界的重要推手之一，他在1990年代開始就提拔不少饒舌歌手，像是聲名狼藉先生（The Notorious B.I.G.）和瑪麗·J·布萊姬（Mary J. Blige）等。不過也曾傳出，他對這些提拔的歌手曾進行性犯罪，就連小賈斯汀也曾被吹牛老爹「潛規則」。吹牛老爹的前女友凡圖拉也曾對他提告，指控他多年來不斷實施性虐待以及身體虐待，雖然2人很快就和解，吹牛老爹也否認有任何不當行為。但接下來陸續出現多名受害者，事後他又面臨5起性侵訴訟和3起其他性行為不當訴訟，這次他恐怕很難全身而退。