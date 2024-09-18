許家蓓癌逝震驚各界　同選區藍議員曝她私下暖心舉動嘆：一路好走

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民進黨台北市第三選區（松山、信義區）市議員許家蓓今（18）日病逝，享年48歲，同選區的國民黨市議員詹為元透露，許家蓓私下是個沒有架子、辛勤拜票的人，當年遇到沒沒無聞的自己時，許家蓓也會親切的關心問候，對於許的離世，他感到驚訝和難過，希望許一路好走。許家蓓今5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療。許家蓓議員於確診癌症後，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓議員原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。由於許開始治療後，起初恢復狀態不錯，所以她並未公開消息，但到了上周她的病況卻急轉直下、陷入昏迷，最後在今天清晨病逝。詹為元在臉書發文表示，雖然與許家蓓屬於不同政黨，但由於在同一個選區，所以見面與互動機會多，他指出，許是位沒有架子，辛勤拜票的好議員，見到剛從政力拚初選、沒沒無聞的他時，也總會親切的關心與問候。詹為元感嘆，雖有聽聞許家蓓生病的消息，但她走的這麼快還是令人驚訝與難過，希望她接下來的路沒有苦痛，「一路好走，R.I.P.」。