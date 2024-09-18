中秋假期剛結束！全家霜淇淋買一送一又來了　加碼奶蓋雪糕5折吃

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▲全家本週康康五優惠提早曝光，霜淇淋買一送一又來了。（圖／全家提供）

▲7-11攜手咖啡領域知名插畫家WHOSMiNG，以咖啡生活儀式感推出4款風格系列週邊。（圖／7-11提供）

中秋假期剛結束，全家霜淇淋買一送一又來了！本週康康五優惠自9月20日開跑，除了有全家霜淇淋買一送一外，還有古娃娃伯爵可可奶蓋雪糕5折吃，以及超經典老楊方塊酥特價14元；7-11迎接國際咖啡日（10月1日）到來，攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG合作，即起至10月15日前，購買咖啡可參加集點加價購，最低只要199元即可把超萌周邊帶回家。全家中秋節霜淇淋優惠剛結束，本週康康五優惠9月20日接力登場，再等兩天就又有霜淇淋買一送一開跑（不限支付方式），還有WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕、氣泡水買一送一等優惠，消暑吃冰也能兼顧省荷包。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾葡萄王康貝特200P能量飲量買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）為迎接國際咖啡日到來（10月1日），7-11攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，自9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，指定期間購買CITY系列指定飲品不僅享大杯以上任選第2杯7折，還能獲得活動點數，只需集滿4點即可加價199元至1080元換購一款商品，共有「質感托特包(長方款)」、「質感托特包(濾紙款) 」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等4款，數量有限，換完為止。