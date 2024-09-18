謝龍介表態戰台南！郭國文稱非藍營最強　黃揚明揪關鍵：他很緊張

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國民黨立委謝龍介日前在節目中表態參選2026台南市長，並強調當選後只會做4年，4年做完8年的建設；不過民進黨立委郭國文卻發文表示，「謝龍介不是國民黨最強棒」。對此，媒體人黃揚明認為郭國文發文邏輯很奇怪，並指出「郭國文很緊張、壓力很大，因為他是台南市黨部主委」。郭國文16日在臉書發文表示，「謝龍介不是國民黨最強棒，即便他可以很有自信地說他只要做4年，但從這幾年藍營的版圖變化，到底國民黨會不會給他機會吹捧自己，我想這就取決於藍營有沒有2028勝選的決心了。」對此，黃揚明在節目《大新聞大爆卦》表示，郭國文發文是很奇怪邏輯，「你管人家幹嘛？民進黨自己把初選辦好就好了，國民黨誰最強不是民進黨說了算，不然要不要來評論一下台北市長選戰民進黨誰最強？」黃揚明認為，郭國文就是因為很在意謝龍介所以才發文，看到TVBS民調顯示，謝龍介領先民進黨立委林俊憲，只輸給民進黨立委陳亭妃，「郭國文很緊張、壓力很大，因為他是台南市黨部主委，要負責輔選，又有初選門檻要過，對民進黨沒有樂觀的本錢。」