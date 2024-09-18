台灣有優勢？日韓推優惠政策招募移工　仲介坦言：只贏這一點

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日本和韓國近年來推出優惠政策搶移工，包括薪資較高、日本新法案讓移工可以自由更換雇主和無限期延續簽證，相較之下台灣的移工政策仍需改善，越南當地仲介坦言目前台灣只贏在政策相對寬鬆，移工可以耗費最少準備時間、最快前往的工作目的地。綜合外國媒體報導，日本和韓國的少子化、缺工問題相當嚴重，日本近幾年有「技能實習生」政策，為了擴大招募移工，日本國會今年6月剛通過的「育成就勞」法案，讓取得一定技能水準的移工，工作1到2年後能夠自由更換雇主，還可以無限期延續簽證；而韓國政府2024年增加開放給留學生家屬6個月的短期工作簽證，薪資又相對高，吸引許多越南人躍躍欲試。越南當地仲介則表示，台灣的優勢是政策相對寬鬆，「日本的話，移工就要訓練比較久，4到6個月才能去；韓國則是一年只考試一次；台灣的話就比較快，申辦1到2個月就可以入境。」相較於日本和韓國高預算的投入，以及開放居留優惠措施，勞動部表示台灣目前只能採取讓移工來台的門檻相對寬鬆的政策，因為來台灣不用先受訓半年，也不用先通過語言測驗。然而此誘因相較於日本和韓國今年核定的政策，依然比較低，勞動部擔憂若不盡快改善調整，未來製造業、營造業可能都會出現嚴重人力短缺的問題。