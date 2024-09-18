降息1碼還是2碼？市場觀望美利率決策　新台幣先貶後升破31.9元

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美國聯準會（Fed）將於本周四公布利率決策，不過，市場押注降息2碼機率升高，美元指數仍在101之下，不過，由於市場觀望氣氛濃，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，新台幣兌美元今（18）日早盤則先貶後升，並一度升破31.9元，目前最高來到31.864元，升值4.6分，只是升幅也有限，目前拉回平盤31.91元上下震盪。本周美、台央行都將公布最新利率決策，尤其美國降息幅度更牽動國際股、匯市表現，台股在中秋過後今日早盤走跌，新台幣兌美元早盤也開貶，以31.93元、貶值2分開出，不過，在下探31.935元後，出現止貶回升，並升破31.9元，一度來到31.864元，升值4.6分，只是在市場趨向觀望下，升貶幅度都有限，高低價差7.1分，新台幣目前拉回平盤上下震盪。至於亞洲主要貨幣日圓今日早盤從142.39回升至141.47兌1美元，韓元兌美元則在1318.58至1320.97盤整，離岸人民幣則在7.0969至7.1106間震盪，目前在7.101整理。