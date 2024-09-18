受柯文哲案衝擊？賴清德、卓內閣滿意度雙雙下滑　驚人數字曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡新聞》今（18）日公布「2024年九月政經民調（第二十波）」調查結果，針對總統賴清德施政滿意度，54.3%過半數的民眾表示滿意、32.7%民眾表示不滿意；而行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有44.5%的民眾表示滿意、33.2%民眾表示不滿意。相比上次民調，賴清德滿意度略減1.4個百分點，卓內閣則掉5個百分點。《鏡新聞》最新民調顯示，針對賴清德總統施政滿意度，54.3%過半數的民眾表示滿意，包括15.1%非常滿意、39.2%還算滿意；32.7%民眾表示不滿意，包括18.9%不太滿意、13.8%非常不滿意；13.0%未表態。至於行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有44.5%的民眾表示滿意，包括9.3%非常滿意、35.2%還算滿意；33.2%民眾表示不滿意，包括22.2%不太滿意、11.0%非常不滿意；22.3%未表態。與前次調查相比，在柯案偵辦如火如荼之際，賴清德與卓內閣施政滿意度並未獲得更多支持，賴清德略減1.4個百分點，卓內閣則掉5個百分點。該調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1,087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源：鏡電視。