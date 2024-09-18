許家蓓罹癌病逝　蔣萬安不捨：青春年華不敵病魔是台北市的損失

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議會民進黨團總召許家蓓今(18)日凌晨因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。對此，台北市長蔣萬安表示遺憾與不捨，並強調在青春年華不敵病魔殞落，是台北市的損失。蔣萬安臉書發文表示，今早得知許家蓓病逝消息，他非常遺憾與不捨。許家蓓常說要讓松山信義區「幸福加倍」，她在議會認真問政、在地方辛勤服務，是位年輕、有為的好議員。熱血服務社會的她，在青春年華不敵病魔殞落，是台北市的損失，我表達誠摯的哀悼之意。祈願家屬節哀，許議員一路好走。民進黨北市議會黨團發布新聞稿指出，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療。許家蓓於確診癌症後全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。對於許家蓓的離世，許家蓓團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。