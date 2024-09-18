台積電是它的大客戶！華景電今辦理現金增資、中籤者1張賺逾14萬

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台積電概念股、AMC微污染防制設備廠華景電計劃辦理現金增資，每股承銷價為130元，今（18）日開始申購，以今日盤中最高價271元來看，抽中一張現賺14.1萬元。護國神山台積電這幾年擴廠頻頻，除了國內啟動北中南大擴產之外，繼日本熊本廠、德國廠以及最新美國亞歷桑那廠也開始啟動試產，因此相關供應鏈業績也能受惠，其中AMC微污染防制設備廠華景電上半年營收為新台幣9.03億元、年增57.04%，稅後淨利新台幣2.11億元，EPS達6.06元，寫歷年同期新高，法人表示，晶圓代工龍頭穩步擴充先進製程產能，華景電掌握客戶多數訂單，並積極切入封測廠業務，有望搭上這波先進封裝擴產熱潮，看好公司下半年營運優於上半年，全年營運挑戰新高紀錄。根據華景電去年產品營收占比，晶圓製程AMC微污染防治設備為主要營收、占比高達84%。客戶區域營收占比，以台灣為主要營收占比高達65.12%，其中台積電是最大客戶，而台積電的先進製程擴產計劃將直接影響華景電的營收。業界推估，台積電今年下半年的3奈米製程產能將從去年底每月5-6萬片增加到每月13-15萬片，由於產能仍供不應求，公司也持續加速擴產步伐，而即將量產的2奈米初期產能也被客戶預訂一空。在先進製程需求維持暢旺下，有望帶動華景電 AMC 設備出貨動能持續加溫。而華景電也在今日開始辦理現金增資，承銷張數340張，銷價130元公開申購。以今日盤中最高價271元來看，抽中一張現賺14.1萬元，中籤者1張就有超過100%價差；申購期間自9月18日起至9月20日，9月24日辦理抽籤、10月2日撥券。