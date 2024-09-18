928潘威倫引退賽！「複製人」大支校長大巨蛋獻唱　曾創作DuDuPan

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潘威倫、大支分別分別職業棒球、饒舌音樂頂尖級人物，潘威倫與大支外型相像總是常常讓民眾認錯也成為一個趣味的事情，2016年統一獅草地音樂會首次邀請饒舌校長大支擔任嘉賓，那次也是潘威倫與大支第一次正式相遇，從過去網路長相似話題到本尊見面，彼此感覺特別有趣，也開啟了兩個人之間的好友誼，平常因為在不同領域工作中，但也會透過訊息聯繫關心聊棒球、聊生活，2018年，大支Dwagie盛情邀約潘威倫一起參與音樂創作，發行【台南/Tainan】feat.潘威倫/DuDuPan，也是潘威倫生涯首次參與音樂發行，其中拍攝ＭＶ過程中，休息過程中閒聊有關棒球技術討論，嘟嘟也親自教我們各種球路的握法，真的是很特別的經驗。本次Du My Best 潘威倫引退系列活動，9.28臺北大巨蛋潘威倫先發場次，球隊特別邀請饒舌校長大支Dwagie賽前開唱，用歌聲為潘威倫引退獻上祝福，大支Dwagie表示：「嘟嘟是台灣棒球投手指摽性人物，各項紀錄都是頂尖榮耀，尤其在中華隊也被球迷稱為護國神嘟，能夠參與潘威倫引退賽站在台北大巨蛋開唱，對於自己是一件很有意義的事情，而身為臺南人支持台南職業球隊統一獅，獲得邀約當然義不容辭，希望透過音樂傳遞台灣人愛棒球的熱情。」✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋立即前往購票✔ 9.29㊐ 17:05 雄鷹vs.獅賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場立即前往購票(內野滿席，僅剩外野票券)