綠委喊暫緩國土計畫法　張嘉郡力挺：中央應到基層溝通

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國土計畫法將在明年4月30日上路，不過中央、地方意見分歧，更有20名民進黨中南部綠委召開記者會，喊話展延重新調整。對此，國民黨立委張嘉郡也贊同，國土法執行內容在基層引發很多疑慮，地方政府也很為難，希望中央主政單位能多主動到基層溝通，化解基層農民的疑慮，而不是一意孤行、貿然上路。民進黨嘉義縣立委蔡易餘領銜同黨立委，今日上午在立法院聯合舉辦「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，強調為確保《國土計畫法》順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。對此，張嘉郡表示，「國土法的立意良善，我們絕對支持」，但執行內容在基層引發很多疑慮，地方政府也很為難，希望中央主政單位能多主動到基層溝通，化解基層農民的疑慮，而不是一意孤行、貿然上路。張嘉郡多次呼籲行政院暫緩上路，也提案修法延後上路時程，是希望以時間換取空間，民進黨立委也有一樣主張，早日化解地方疑慮就早日上路，無奈行政機關聽不進基層民意，把國土大計政治化處理，絕非國家之福。張嘉郡表示，雲林是農業大縣，不希望倉促上路的國土法讓農業大縣變成「農業大限」，反而限制了國家的整體發展，希望行政院能懸崖勒馬，中央與地方同步攜手推動。