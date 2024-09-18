李珠珢來台被1神曲洗腦！合體4隊友重現「32撞」　笑喊體力很重要

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▲富邦悍將今年7月曾邀請起亞虎啦啦隊來台交流，李珠珢（右1）當時也是其中一員。（圖／資料照）

▲李珠珢9月應援場次全數被取消，她本人解釋是因為身體問題需要治療，破除遭球團冷凍的傳言。（圖／李珠珢IG）

南韓啦啦隊女神李珠珢，擁有媲美AI的神級美貌，一支「三振舞」讓她紅遍台韓，成為熱門討論話題。今年7月李珠珢也曾和其他起亞虎啦啦隊的隊員來台交流應援，近日她們被韓媒採訪，聊到來台後的心得，成員們紛紛表示被富邦悍將應援曲目〈Go Stronger〉洗腦，甚至一起重現經典「32撞」舞步；被問到當啦啦隊需具備哪些特質時？李珠珢則笑說她覺得體力很重要。李珠珢效力於南韓職棒起亞虎啦啦隊，是李多慧的學妹，許多粉絲敲碗希望李珠珢也跟隨李多慧腳步來台發展，但目前李珠珢還未做出定論。而日前南韓媒體《무등일보》（譯名：無等日報）也訪問了起亞虎包含李珠珢在內的4名啦啦隊員，詢問她們來台和富邦啦啦隊交流應援的心得。幾名少女表示對富邦悍將的應援曲〈Go Stronger〉印象非常深刻，當下甚至一起重現經典的「32撞」舞步，讓眾人笑翻。李珠珢的其中一名隊友表示，當時她忙著熟記舞步，沒有注意歌詞是什麼，事後研究了一下歌詞內容才覺得非常有意思，且相當洗腦，「旋律一遍又一遍留在腦海裡」，是令人印象深刻的曲子。起亞虎的啦啦隊員們也稱讚台灣啦啦隊，表示雖然很多女生個子都非常嬌小，但卻很有活力，讓她們意識到在球場上應援，熱情才是最重要的。李珠珢被問到當啦啦隊需要具備哪些特質時，她則幽默笑說「我覺得體力很重要」，認為體力對啦啦隊來說是一大考驗。而近日李珠珢9月僅剩的3個應援場次全數遭取消，不少粉絲擔心是因為她被瘋傳要來台發展才遭球團冷凍，但李珠珢本人出面解釋，是因為身體問題需要住院治療，讓死忠粉絲相當心疼，希望李珠珢早日康復回到球場上。