白營找牧師、道士替柯文哲祈福　民進黨團諷：應相信法院而非法會

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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，台中市府顧問蔡壁如昨在中秋節揪200名小草在「秘密集會所」為柯文哲祈福，同時也請來牧師、法師。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（18）日表示，民眾黨最近一連串活動規畫讓人不敢恭維，應該是要相信法院而不是相信法會、相信法官而不是相信法師。蔡壁如、民眾黨立委麥玉珍、中市議員陳清龍等人，昨日號召上百名小草到台中沙鹿一處「秘密集會所」為柯文哲祈福，還請了牧師、道士舉行禱告儀式。蔡壁如受訪時表示，有請一位天主教非正式牧師到場帶著大家禱告，還請了沙鹿當地的道士，進行一場道家祈福儀式，一起幫柯文哲加油。對此，吳思瑤受訪時表示，民眾黨最近一連串活動規畫讓人不敢恭維、難以想像，辦一個路跑又稱參加者為堂口生物，把政黨當做黑道組織，昨天蔡壁如找道士、牧師的中秋節活動也搞成像法會，「到底是堂口組織還是宗教團體？」吳思瑤感嘆，民眾黨最重要課題，是要回到司法領域好好說明事實、釐清真相，相信法院而不是相信法會、相信法官而不是相信法師，尊重民眾黨操作。吳思瑤直言，整起事件造成社會很多紛擾、也耗損很多社會資源，民眾黨應回到司法場域，好好說明真相，這才是正辦。