回擊林伯翰！新勝、新光實業喊話新光金股東　維持現狀即落伍

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新光金「三角戀」，雖然中信金收購案被金管會要求緩議，但台新金與新光金「新新併」將在10月9日臨時股東會進行表決，委託書徵求戰如火如荼進行中，即便台新金提高換股比率，今（18）日新光金與台新金股價仍跌，以公司派大股東洪士琪為代表人的新勝與台灣新光實業今（18）日上午也發出4點聲明稿，向股東喊話，強調「維持現狀就是落伍，支持新新併，創造新未來」。新勝與新光實業提出4點聲明，首先強調，去年6月在大多數股東的支持下，新光金控董事會才能全面改組，因此有機會改善經營體質，而有今日轉虧為盈、價值浮現的成績。這是我們全體股東及現有經營團隊、員工共同努力下，才能完成，是我們一起攜手創造了這份驕傲。兩家公司聲明也提到，此時正值合併關鍵時刻，原造成新光金控經營不善的部分成員林伯翰，近日一直以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙台新新光併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱之為「打工仔」，這是多麼讓人感慨又氣憤的事。身為林家後代在享受著他人努力打拚的成果時，卻一再踐踏著別人所付出的心血努力、為一己之私攻擊孕育他成長的新光大家庭，這樣的人實在不值得股東們的信賴託負。聲明中指出，台新金已於9月11日宣布調整價格後，依9月16日收盤價，台新金出價達14.42元，已超越中信金價格，符合股東們的期待，希望股東們慎思明辨，勿被誤導。另外，新光金在新經營團隊努力下，好不容易有今日的成績，也找到願意一起攜手共組未來的台新金控，雙方文化背景相似、融合會更加速，員工安心、客戶放心，公司就有信心往更美好的方向邁進，進而回饋更好的報酬給股東，成就四贏。最後，兩家公司也不忘特別感謝主管機關用心維持金融秩序的穩定，以及新光金股東對新經營團隊的肯定，因此，懇請所有股東本著去年支持我們改革的熱情，再度支持陪伴我們，走完成功的最後一哩路，支持台新新光併，換股成為未來新公司的股東，一起共享未來經營成果。