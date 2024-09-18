許家蓓罹癌病逝　林奕華難過：願在另一個世界不再有病痛

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議會民進黨團總召許家蓓今(18)日凌晨因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。對此，台北市副市長林奕華難過表示，許家蓓充滿熱情與行動力的，即使承受病魔折磨，還是把選民服務擺第一，願許家蓓好走，在另一個世界不再有病痛。林奕華表示，從她還在當議員的時候，就知道許富男議員有位非常熱血又衝勁十足的女兒許家蓓；後來在台北市教育局長階段更認識許家蓓，因為她年輕參政，不斷努力爭取選民認同也順利新任議員。一直以來，她都非常認真地為選民爭取權益，無論大事小事，她總是當做最重要的事，從選民角度思考，努力為選民發聲。林奕華指出，雖然先前已知道她生病的消息，甚至她在開刀化療期間，還是會親自跟她通電話，反映和討論選民需求，充滿熱情與行動力的她，即使承受病魔折磨，還是把選民服務擺第一。原本聽聞身體情況好轉，和她通電話也感覺元氣已有恢復，卻忽然收到許家蓓逝去的消息，實在非常震驚與難過。「願家蓓好走，在另一個世界不再有病痛。」