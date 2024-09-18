鍾小平再爆搭訕爭議！直播節目趁空檔問美女主播　「妳媽正嗎？」

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國民黨台北市議員鍾小平被爆料，與民眾黨、黨主席柯文哲反目的原因，是追求民眾黨美女參選人曾妍潔遭拒，鍾小平傳訊息給曾妍潔直言「喜歡你」、「想妍妍」，也讓人傻眼。網友又挖出，鍾小平7月上政論節目《狠狠抖內幕》，也曾直接問美女主持人王乃伃，「你媽正嗎？」《狠狠抖內幕》7月找了鍾小平與民進黨新北市議員卓冠廷等人評論政壇時事。廣告時，王乃伃和同台來賓閒聊新竹美食，並聊到她媽媽過往擺攤做生意的點滴，這時鍾小平突然問「妳媽正嗎？」王乃伃愣住一下，尷尬回，「你問我媽幹嘛啊？我跟我媽長很像。」鍾小平繼續尬聊，「那妳爸呢？」還扯，「有個演員叫劉香慈，她妹妹是劉方慈，兩個都正，她媽媽更厲害，怎麼生兩個這麼正的妹。」王乃伃回說，「小平哥誇起來都很奇怪，她是我媽欸」，鍾小平則解釋「我看母女像不像、有沒有遺傳」。新聞被分享到PTT八卦版後，網友怒批「沒事幹嘛提問別人母親正不正」、「這咖還在國民黨？國民黨還能忍」、「中正萬華區的人怎會選出這種人」。