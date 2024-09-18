iPhone預購量不如預期、大立光跌4%　摺疊機當道？新日興漲逾3%

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外界原本預期iPhone16會迎來新一波換機潮，但今年預購狀況卻不理想，導致今（18）日蘋概股紛紛走弱，光學鏡頭廠大立光跌4%，玉晶光跌逾2%，PCB大廠華通、臻鼎-KY也同步跌逾3%，其他蘋概股也同步走低，鴻海跌逾2%。不過新日興受惠於摺疊機話題逆勢走高逾3%。蘋果iPhone16系列手機13日開放預購，知名分析師郭明錤表示，預估iphone 16系列首週末預購量約3700萬支，較去年iPhone 15系列衰退12.7%，主要是因iPhone 16 Pro和Pro Max的需求不如預期，而Pro系列的AppleIntelligence無法隨iPhone 16同步上市，加上中國市場競爭激烈，是導致Pro系列需求疲軟的關鍵原因。郭明錤指出，iPhone 16 Pro首週預購銷量年減27%，而Pro Max則年減16%，這兩款旗艦機型的疲軟表現直接導致了整體銷量的下滑。郭明錤說明，Pro系列需求疲軟可能與Apple Intelligence無法隨新機上市一同推出有關，加上中國市場競爭激烈持續影響iPhone需求，相較之下，iPhone 16 Plus和標準版首週末銷售均呈現成長，但對整體出貨量提升幫助有限。預購狀況不盡理想，導致蘋概股持續走低，光學鏡頭廠大立光開低走低下跌4%，來到2520元，日K拉出第四根黑K棒，玉晶光跌逾2%，PCB大廠華通、臻鼎-KY也同步跌逾3%，其他蘋概股也同步走低，鴻海跌逾2%，仁寶、燿華、正崴、TPK-KY、日月光投控、嘉聯益、瑞儀下跌逾1%。不過新日興受惠於摺疊機話題逆勢走高逾3%，華為推出三摺手機在中國市場反應熱烈，再加上原先摺疊機王者三興也不斷推出新機，市場認為摺疊機有望於2025年迎來強勁增長，因此推動新日興股價表現，此外，法人也看好雙鴻在折疊機產業散熱占有一席之地，今日股價逆勢上漲逾1%。