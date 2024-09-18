國際咖啡日！全家霜淇淋「阿芙佳朵」冰火交融吃法　卡布奇諾35元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家新口味霜淇淋「阿芙佳朵」將於9月18日起限店販售。（圖／翻攝自「全家霜淇淋、711霜淇淋/思樂冰/酷聖石-即時“口味&照片”交流群 」臉書社團）

▲「全家」Let's Café推出「卡布奇諾」新品。（圖／全家提供）

▲全家再度與陳耀訓聯手，以融合傳統與創新為主軸，耗時6個月開發擁有3款Clean Label潔淨標章的「新台式經典」系列商品。（圖／全家提供）

▲CITY CAFE X CITY PRIMA 國際咖啡日！大杯以上任選第2杯7折。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手咖啡領域知名插畫家WHOSMiNG，以咖啡生活儀式感推出4款風格系列週邊。（圖／7-11提供）

為迎接國際咖啡日來臨，全家升級霜淇淋吃法「阿芙佳朵」，將濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋，冷熱交融超級消暑；並且全家開賣熱飲「卡布奇諾」新品，即起至10月1日前，會員嘗鮮價49元，APP行動隨時取10杯420元，可搭配自帶杯折扣，最低只要35元開喝。全家歡慶國際咖啡日（10月1日）來臨，義式甜點聞名世界的代表作「阿芙佳朵」，以台灣人喜愛的濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋，冷熱交融和苦甜平衡的口感令人陶醉，售價65元。還有熱飲「卡布奇諾」新品，運用專業技術萃取出濃縮咖啡，並以加壓蒸氣製成細緻厚實的奶泡，讓濃縮咖啡、熱牛奶與奶泡交織出「卡布奇諾」應有的完美比例，讓消費者在台灣即可享受正統義式經典風味，帶給消費者專業外帶咖啡的極致體驗。「卡布奇諾」即日起至10月1日前會員享嘗鮮價49元；APP「隨買跨店取」2杯只要89元、10杯只要420元，相當於一杯只要42元。10月29日前會員購買再抽價值15萬義大利雙人來回機票。此外，全家再度與陳耀訓聯手，以融合傳統與創新為主軸，耗時6個月開發擁有3款Clean Label潔淨標章的「新台式經典」系列商品，其中首推明星甜點品牌minimore的「麵茶花生雙餡餅乾三明治」，以奶油夾心餅乾搭配鹹焦糖花生奶油霜和道地鹿港麵茶內餡，鬆脆的餅乾和濃郁內餡讓口感更加豐富。同樣以鹿港麵茶入料的「鹿港麵茶墨西哥」麵包，透過柔軟麵包體包覆鹿港麵茶內餡，外層再淋上以丹麥LURPAK冠軍奶油調製的香甜奶油墨西哥醬，呈現嶄新的麵茶墨西哥風味。另外，此次也推出將陳耀訓麵包埠熱銷款「炸彈奶酥」麵包，以100%日本熊本麵粉製作柔軟麵糰，搭配LURPAK世界冠軍奶油調製的經典奶酥餡，奶香濃郁，呈現最道地、經典的炸彈麵包，即日起至10/1麵包全品項第二件6折；購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore指定甜點享半價優惠。7-11則是自9月18起再全新升級「花香耶加雪菲」風味，市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」混和比例中，增加日曬咖啡豆占比，放大果香特色、提升風味層次感受。美式保留細緻香氣、果香感突出、甜感豐富舒適；拿鐵風味更加平衡，甜感上升、苦感降低。歡慶新風味升級，自9月18日至10月1日，CITY PRIMA精品咖啡大杯以上享第2杯7折。另外，為迎接國際咖啡日到來，7-ELEVEN攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，自9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，指定期間購買CITY系列指定飲品不僅享大杯以上任選第2杯7折，還能獲得活動點數，只需集滿4點即可加價199元至1080元換購一款商品。共有「質感托特包(長方款)」、「質感托特包(濾紙款) 」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等4款，數量有限，換完為止。