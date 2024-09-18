許家蓓罹癌病逝享年48歲　陳宥丞：一路好走、來生再當同事

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民進黨台北市議員許家蓓罹癌數月，於今（18）晨不幸離世，享年48歲。民眾黨市議員陳宥丞表示，得知許家蓓離世的消息，非常難過，願她一路好走，來生再當同事。陳宥丞表示，雖然她們屬於不同黨派，但她在議會親切友善為人海派，對不同屆數或黨派議員，完全沒有差別待遇，是非常認真且不以意識型態待人接物的好議員。陳宥丞指出，這會期他們同為輪值總召，政黨協商時許家蓓也充分尊重不同意見、沒有製造對立及衝突，上會期碰到她總是面帶笑容、有說有笑，絲毫看不出病痛纏身，真是非常勇敢。「今天她選擇放下也沒有病痛了，希望一路好走，謝謝家蓓議員，來生再當同事。」民眾黨市議員張志豪表示，雖然他與許家蓓分屬不同黨派，但由於與她有政治圈外的共同好友，所以每次在議會碰到，總是會閒聊個幾句。她會以議會前輩的角色給他許多建議及鼓勵，他也是聽的津津有味，收穫良多。雖然之後不再有機會能與許家蓓閒聊，但她溫暖親切，隨性卻又認真的樣子，將會永遠在我心中。「跳脫政治的框架，我們或許可以感受到更多，願家蓓議員一路好走，離苦得樂。」