許家蓓罹癌病逝　顏若芳曝早知情：監督市政任務放心交給我們！

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民進黨台北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。對此，台北市議員顏若芳今（18）日透過臉書哀悼，並感性表示，「監督市政的任務，放心交給我們，你就好好當個自由、快樂的小天使吧！」許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，未料於今凌晨2時25分病逝，享年48歲。民進黨台北市議會黨團指出，對於許議員的離世，許家蓓議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。「家蓓，我的好姐妹，謝謝妳！」顏若芳表示，她跟許家蓓同樣在2014年初任市議員，不僅是監督市政的好夥伴，更是時常都會帶來歡笑的好朋友。顏若芳提到，雖然早已知道，許家蓓也非常努力的積極治療，「告訴我，等妳痊癒後，妳有想做很多事情，也覺得充滿意志力的妳，應該是可以撐過去，但事與願違，很難過、很不捨」。顏若芳感性說，「我們一起就職、一起出國、一起完成推動很多政策，許許多多美好的回憶，謝謝妳，家蓓」。「家蓓，接下來不苦了、不痛了！」顏若芳強調，「監督市政的任務，放心交給我們，你就好好當個自由、快樂的小天使吧！我們會把妳放在心中、永遠想念妳」。