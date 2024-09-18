柯文哲選前湧2億匿名捐款　黃國昌轟無從回應、黃珊珊批含沙射影

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民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，今（18）日第三度遭北檢提訊。而週刊也爆料，檢廉這次的追查重點，是柯文哲選前3個月湧入的匿名現金捐款逾9萬筆、總計1億9517萬元。對此，民眾黨「雙黃」跟發言人吳怡萱都再度開砲北檢「竹篙湊菜刀」、「含沙射影」，無事實基礎的報導無從回應。《鏡週刊》今天披露檢廉最新調查進度，指要追查柯文哲選前的政治獻金來源是否涉及不當金流，其中又以最後3個月的匿名捐款為重中之重。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天回應，不知道這次又是週刊在編故事還是檢調洩密？在基礎事實沒建立的情況下他無從回答。黃珊珊也緊急補充，坦承柯文哲競選總部的政治獻金申報的確有「蠻多錯誤」，但都已在補正、更正中。她並強調，政治獻金依法1萬元以下可以匿名捐款，「都是依照法律規定，也都有轉帳紀錄，不用含沙射影。」民眾黨發言人吳怡萱則痛批週刊報導又是拿舊聞來「竹篙湊菜刀」、繼續寫小說，甚至把小額捐款影涉成京華城的不明金流來源，荒謬至極。吳怡萱強調，北檢才發新聞稿說他們沒有違反偵查不公開，但週刊卻以檢廉口吻來當做新聞賣點，難道不是在嘲笑北檢自己查自己洩密就是假動作、一點公信力都沒有？「到底涉及洩密，還是檢廉人員又刻意帶風向、知法犯法，呼籲北檢說明清楚，以昭公信。」