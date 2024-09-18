美天王歌手CP查理結婚了！婚禮現場曝光　告白愛妻：我會更加愛妳

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▲許多親友都到現場祝福CP查理和他的愛妻。（圖／CP查理IG）

美國歌手CP查理（Charlie Puth）曾唱紅〈See You Again〉、〈Attention〉等經典歌曲，日前宣布即將在12月首度攻上高雄巨蛋，和粉絲一起狂歡。不過在來台之前，他突然在今（18）日宣布重磅喜訊，就是他和青梅竹馬Brooke Sansone結婚了，還在社群網站曬出2人婚禮的照片，只見2人走在一起接受親友祝福，看起來十分幸福美滿，CP查理也深情告白，「我會更加愛妳，謝謝妳讓我成為世界上最幸福的男人。」CP查理今日在IG發出婚禮的影片和照片，只見他身穿有蕾絲點綴的西裝，被穿著白紗的妻子摟住，2人站在陽光下，看起來非常幸福，也有許多親友到場祝福，而他自己似乎也被感動到，影片有一幕可以看到他偷偷擦去眼角的淚水。CP查理在貼文中也對妻子深情告白，「我愛妳，Brooke...我一直都是如此， 在妳身邊我能成為最好的自己。我承諾在今生的每一天都會愛妳，當我們進入下一階段，我會更加愛妳。Brooke Ashley Sansone，現在妳將成為Brooke Ashley Puth，謝謝妳讓我成為世界上最幸福的男人， 一直以來都是妳。」事實上，CP查理在2022年10月認愛青梅竹馬Brooke Sansone後，時常在社群媒體上放閃曬恩愛，去年他還到美國向女友求婚，當時就可以看到女方左手無名指上有一顆超大鑽戒。如今2人終於順利修成正果，貼文曝光隨即破百萬人點讚，粉絲也紛紛獻上祝福，「你們一定要幸福」、「雖然覺得有點心碎，不過看到你幸福就好了。」