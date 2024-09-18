台製BB Call變炸彈？經濟部：原廠用3號電池無爆炸可能

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黎巴嫩真主黨的通訊呼叫器（俗稱BB Call）疑似被改造成炸彈，17日集體爆炸，導致9死近3000傷，經查該產品為台灣廠商「金阿波羅」所製。經濟部表示，BB Call內裝電池容量約為一般3號電池，無爆炸造成死傷可能，也並無出口到黎巴嫩紀錄。發生爆炸的呼叫器製造商「金阿波羅」總部位於台灣新北市汐止，除了生產BB Call，也包括餐廳、旅館 無線服務鈴。經濟部說明，向廠商了解後，業者說明該呼叫器的製造與組裝都在台灣完成，呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，無爆炸造成死傷可能；金阿波羅檢視媒體及圖片後，認為是否為該公司的產品頗有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝。另外，經濟部查閱出口資料顯示，從2022年到2024年8月，該公司出口26萬套呼叫器；今年1至8月出口4萬套，主要出口對象為歐美國家，相關產品並沒有媒體報導的爆炸情況，也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄。